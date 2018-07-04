Новую челюсть из берцовой кости сделали женщине в Краснодаре

"Совершенно новое высокотехнологическое решение приняли врачи краевой клинической больницы №1, когда им доставили пожилую пациентку с хроническим остеомелитом", - сказано в сообщении.
Из-за гнойно-некротического процесса женщине было тяжело есть, ее постоянно мучил озноб. Чтобы остановить воспаление, надо было удалять половину нижней челюсти, но после такой операции пациентка не смогла бы вести полноценную жизнь.
Врачи решили создать новую челюсть из малой берцовой кости, используя технологии 3D-моделирования. Используемый для этого фрагмент малой берцовой кости не влияет на походку. На второй день после вмешательства пациент может самостоятельно передвигаться, страхуясь тростью.
Во время операции две бригады хирургов одновременно удаляли пораженный участок челюсти и брали часть берцовой кости для пересадки. Последней придали форму челюсти и закрепили ее, соединив с сосудами шеи.
Отмечается, что операция прошла успешно и пациентку готовят к выписке. Для придания окончательного вида ей потребуется еще восстановление зубов.
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