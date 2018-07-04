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Ростовчанина забрали в армию, не дождавшись решения суда

4 июля 2018, 16:02
Ростовский военкомат забрал в армию местного жителя, который попробовал через суд доказать наличие у него серьезных заболеваний, рассказал RostovGazeta представитель потерпевшего Алексей Опрятнов.

В конце июня 2018 года ростовчанина Станислава Поленцова, по словам его адвоката, незаконно призвали в армию, и "на сегодняшний день гражданин уже проходит курс молодого бойца в городе Невинномысске".

"Был собран пакет документов, подтверждающих наличие у него двух диагнозов, и согласно которым он уже был не годен для службы в армии, но районный военкомат не принял их во внимание, и если так происходит, то проводится дополнительное медицинское освидетельствование, но это не остановило военкомат", - рассказывает Опрятнов.

Он уточняет, что 28 июня Станислав подал заявление в Пролетарский районный суд, чтобы обжаловать решение призывной комиссии. "Но когда Поленцов туда приехал, чтобы рассказать сотрудникам военного комиссариата о своем исковом заявлении, он был незаконно лишен свободы, и после чего был отправлен на призывной пункт для отправки к месту прохождения военной службы", - сообщает Опрятнов.

По словам юриста, уже направлены жалобы в военную прокуратуру РФ, Минобороны, в военный комиссариат Ростовской области и в суд.

"В течение 30 дней нам должны дать ответ, но так как мы направили в высшие органы заявление, то думаю, что будет быстрее", - говорит Опрятнов.

Получить комментарий от военного комиссариата Первомайского и Пролетарского районов не удалось, так как в рабочее время трубку никто не брал.

В дежурной части Ростовского военного комиссариата не смогли прокомментировать данную ситуацию.

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