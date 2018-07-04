Ростовчанина забрали в армию, не дождавшись решения суда

"Был собран пакет документов, подтверждающих наличие у него двух диагнозов, и согласно которым он уже был не годен для службы в армии, но районный военкомат не принял их во внимание, и если так происходит, то проводится дополнительное медицинское освидетельствование, но это не остановило военкомат", - рассказывает Опрятнов.