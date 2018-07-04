Топ-5 приключений иностранных фанатов в Ростове

Многих ростовчан поразило поведение болельщиков после матчей. Иностранцы помогали убираться на стадионе "Ростов-Арена", а японские футболисты после поражения убрались в раздевалке и оставили записку со словами "Спасибо". При это очень часто местные жители возмущаются, когда видят грязь на стадионе, но сами уборкой они никогда не занимаются, так как уверены, что заплатили за это. Обычно дорога к "Ростов-Арене" всегда завалена пивными банками и этикетками, теперь ростовчане начали выкладывать любую грязь и мусор на улице, вспоминая иностранцев. Иностранные болельщики убирали не только за собой, а вот местных жителей хватило только на жалобы и размещение фотографий.