Топ-5 приключений иностранных фанатов в Ростове

Бразилец Томер Савойя
Самым известным фанатом стал Томер Савойя, который прославился не только в Ростове, но и по всему миру. Он попал в один из видеосюжетов, где прокричал свое положительное отношение к России матом. Нарезка из видео сразу обошла множество пабликов в Интернете, а Томера назвали символом ЧМ-2018. В продаже появились футболки с его изображением, некоторые сделали татуировки с его лицом. Иностранец покинул Ростов, но позже снова вернулся, чтобы провести в городе еще один день. Для него подготовили специальный торт. Стало известно, что Томер попросил гражданство у президента России Владимира Путина.
Швейцарские фанаты
Знаменитыми также стали фанаты из Швейцарии, которые сходили в туалет на Ворошиловском мосту и сразу прославились. Примечательно, что после этого инцидента в городе поставили дополнительные туалеты. По словам властей, они не считают, что в городе установлено мало туалетов, и уверены, что люди просто не захотели ими воспользоваться. В дальнейшем подобных случаев не возникало. Пользователи в Интернете писали, что футбольные фанаты во всех странах одинаковые и не являются самыми культурными людьми.
Из Исландии на "Ниве"
Еще двое болельщиков из Исландии прибыли в Ростов на машине "Нива", они преодолели примерно пять тысяч километров. В Ростове они встретились с местным клубом любителей "Нивы" и покатались по городу. Саму машину фанаты выиграли в конкурсе и покрасили ее в цвета своей сборной. Также фанаты побывали на экскурсии на тренировочной площадке футбольного клуба "Ростов". Позже один из иностранцев решил остаться в городе.
Чистоплотность болельщиков
Многих ростовчан поразило поведение болельщиков после матчей. Иностранцы помогали убираться на стадионе "Ростов-Арена", а японские футболисты после поражения убрались в раздевалке и оставили записку со словами "Спасибо". При это очень часто местные жители возмущаются, когда видят грязь на стадионе, но сами уборкой они никогда не занимаются, так как уверены, что заплатили за это. Обычно дорога к "Ростов-Арене" всегда завалена пивными банками и этикетками, теперь ростовчане начали выкладывать любую грязь и мусор на улице, вспоминая иностранцев. Иностранные болельщики убирали не только за собой, а вот местных жителей хватило только на жалобы и размещение фотографий.
Путаницы болельщиков
Происходили и курьезные случаи, когда фанаты путали Ростов-на-Дону с Ростовом Великим и бронировали отели в другом городе. В одном из случаев помог таксист, который связался со "Службой-112". Специалисты подсказали варианты размещения в гостиницах Ростова.
Не повезло швейцарским болельщикам, которые направлялись в Ростов-на-Дону на игру чемпионата мира и случайно приехали в Донбасс.