Наследие ЧМ-2018: что останется Ростовской области

"Ростов-Арена"
В Ростове к чемпионату на левом берегу Дона построили стадион "Ростов-Арена" за 19,8 миллиарда рублей. Подготовка грунта для постройки стадиона началась еще в 2013 году, тогда, кстати, были обнаружены пять снарядов ВОВ. Строительство же завершилось 22 декабря 2017 года.
Первый тестовый матч на арене состоялся 15 апреля 2018 года, сыграли команды "Ростов" и "СКА-Хабаровск", а через месяц прошло официальное открытие "Ростов-Арены". Всего на стадионе организовали три тестовые игры, они были необходимы, чтобы проверить всю инфраструктуру. На первый матч пустили 13 тысяч человек, на второй - 25 тысяч фанатов, на третьем была полная загрузка в 45 тысяч болельщиков. Изначально власти планировали уменьшить вместимость "Ростов-Арены" с 45 тысяч до 38, так как предполагалось, что стадион не сможет собрать нужное количество зрителей. Однако позже они передумали.
После тестовых матчей посетители составили целый список недочетов спортивной арены, в том числе жаловались на сильные заторы на дорогах перед матчами и большие очереди при покупке билетов. Жалобы на недочеты в инфраструктуре были исправлены. После чемпионата мира стадион станет домашней ареной для футбольного клуба "Ростов". Также здесь будут проводиться игры сборной РФ и культурно-массовые мероприятия. В течение двух лет "Ростов-Арена" перейдет региону.
"Ростов-Арена" отличается от остальных подобных объектов, здесь предусмотрено оригинальное архитектурное решение — северная трибуна открыта, за ней видно Дон. На стадионе прошли пять игр ЧМ, максимальная посещаемость составила около 44 тысячи человек.
Аэропорт
Еще одной крупнейшей постройкой к чемпионату стал аэропорт, получивший название Платов. Он расположен в 29 километрах от Ростова, чем часто вызывает негодование горожан, так как прошлая воздушная гавань была ближе, но не имела возможности развиваться. Вначале аэропорт назывался "Южный", но в ходе голосования победило название "Платов".
Проектировкой аэропорта занималось британское бюро, а строительство стартовало в 2014 году и завершилось через три года. Пропускная способность составляет две тысячи пассажиров в час и пять миллионов пассажиров в год, объект оснащен девятью телетрапами и 10 выходами к перронным автобусам. Все рейсы в новый аэропорт перевели в один день, 7 декабря. В отличие от стадиона, аэропорт вызвал шквал критики местных жителей, которые не утихает до сих пор. После открытия автомобилисты начали жаловаться на плохую навигацию на парковке. Они не могли понять правила проезда в этой зоне. Помимо этого, водители стали оставлять личный транспорт на обочинах дорог у аэропорта.
Примечательно, что платные парковки, которые находятся на территории аэропорта, не охраняются. Туалет посетители назвали "комнатой для прохождения квеста", вода включается автоматически и очень горячая. Некоторые остались недовольны малым числом сидячих мест. Поступали жалобы и на безопасность, так как некоторым удалось пронести в самолет жидкость в бутылках. Многие заявили, что "ремонт сделан, как в подъезде". На экскурсии в Платове побывал блогер Илья Варламов, который выяснил, что в зоне ожидания рядом с креслами "простолюдинов" нет ни одной розетки.
Гостиницы
Перед чемпионатом неоднократно появлялась информация о строительстве новых гостиниц, а старые приводили в порядок для иностранных гостей, хотя город не является туристической столицей России. Для фанатов подготавливали номера с хорошим видом. Всего по требованию FIFA город должен был подготовить 980 мест для размещения. С серьезной проблемой пришлось столкнуться при бронировании номеров, так как отели стали сильно завышать цены, за что сразу же получали штрафы.
Так, зафиксировали свыше 70 фактов завышения цен, а сумма штрафов превысила миллион рублей.
Спортивный кластер
Также в Ростове на Левом берегу появится целый спортивный кластер, здесь начнут подготавливать кадры по 18 видам спорта. Под спортивные объекты задействуют территорию общей площадью более 300 гектаров. В мае после реконструкции состоялось открытие Гребного канала. За период восстановления на объекте провели гидромеханизированные работы по углублению дна, также была создана дамба, соединившая гребной канал и рыбоводческое хозяйство, выровнена береговая линия, сформированы откосы. Теперь объект соответствует международным стандартам и здесь будут проводить соревнования европейского уровня. В будущем он будет обустроен сооружениями для 12 видов олимпийского спорта.
На Левом берегу построят Ледовый дворец на 5,5 тысячи человек, "Гандбол-Арену" - на 4,5 тысячи, конно-спортивную школу, а также продолжится развитие Гребного канала. ЧМ стал хорошим толчком для развития этой территории, для горожан построят торговые центры, магазины, жилые комплексы, хотя раньше эта зона оставалась местом для шашлычных и баз отдыха.
Масштабная реконструкция центра
В центральной части Ростова-на-Дону прошла масштабная реконструкция перед ЧМ. На улице Большой Садовой поставили 265 лавочек различной конфигурации, в том числе со спинкой и без. Теперь можно увидеть 50 авторских вазонов для цветов. Особое внимание уделили озеленению, в том числе посадили свыше 170 деревьев, 10 тысяч кустарников, появилось более семи тысяч квадратных метров газона. Кроме того, прошла реконструкция проезжей части, рабочие отремонтировали плиточное покрытие, все работы начались еще в 2017 году.
Появилась информация, что на Театральной площади могут сделать сквер, где появятся деревья с подсветкой, лавочки и велопарковка. На площади планируется сделать фонтан со струями, бьющими из-под земли.
Прошла масштабная реконструкция на улице Станиславского, в ходе которой не обошлось без проблем. Работы начались в 2016 году, но были приостановлены из-за большого количества неучтенных в проектной документации коммуникаций. Было выполнено устройство более 26,5 тысячи квадратных метров плиточного покрытия. Работы шли в исторической части города, поэтому пришлось проводить большой объем работ по расчистке территории и сносу аварийного жилья. Специалисты переложили трамвайные пути. Здесь поставили 428 знаков, 41 светофор, нанесли три тысячи километров дорожной разметки.
Те дома, фасады которых не успели отремонтировать, завешивались специально закупленными баннерами.
Дороги
Летом 2018 года завершились работы первого этапа реконструкции трассы А-135 Подъездная автодорога к Ростову-на-Дону от М-4 "Дон". Дорогу расширили до 6-8 полос, была реконструирована транспортная развязка, рабочие полностью разобрали 4-полосный пойменный мост, а вместо него возвели новый 6-полосный. Специалисты построили две новые двухполосные эстакады на въезд и выезд из Ростова со стороны Темерницкого моста. На трассе сделали новую эстакаду для разворота машин. Кроме того, в городе были построены новые дороги к аэропорту.
Масштабная реконструкция позволила увеличить пропускную способность трассы М-4 "Дон" в пределах Ростовской агломерации. Также стало известно, что на пересечении улиц Особенная, Оганова и Зрелищная будет построена новая кольцевая развязка, на эти цели выделят 15 миллионов рублей.
Также к мундиалю был завершен ремонт автодорог А-135, А-260, А-270 и А-280. В 2018 году на ремонт дорог в городе было выделено 900 миллионов рублей.
Татуировки
Некоторые решили запомнить чемпионат мира на всю свою жизнь и начали делать тематические татуировки. Взять к примеру болельщика Томера Савойю, который прославился из-за своего восхищенного высказывания о России. Мало того, что он стал мемом и его лицо появилось на брелках и футболках, так местные жители стали делать татуировки с его изображением. Некоторые оставляли на своих телах слово "Россия", после победы сборной над Испанией.
Ростовчане также жаловались на некоторых девушек, которые "вешаются" на иностранцев и предсказывали появления через девять месяцев детей различных рас.
В целом ростовчанам понравился чемпионат, который также запомнился яркими иностранными болельщиками, создающими целые шоу на улицах города. Чемпионат подарил городу и региону благоустроенные улицы и современные спортивные объекты.
Всего в Ростове прошли пять матчей чемпионата, каждый из которых посетили более 40 тысяч человек. Организованная фан-зона ежедневно набирает до 20 тысяч болельщиков.