Наследие ЧМ-2018: что останется Ростовской области

Проектировкой аэропорта занималось британское бюро, а строительство стартовало в 2014 году и завершилось через три года. Пропускная способность составляет две тысячи пассажиров в час и пять миллионов пассажиров в год, объект оснащен девятью телетрапами и 10 выходами к перронным автобусам. Все рейсы в новый аэропорт перевели в один день, 7 декабря. В отличие от стадиона, аэропорт вызвал шквал критики местных жителей, которые не утихает до сих пор. После открытия автомобилисты начали жаловаться на плохую навигацию на парковке. Они не могли понять правила проезда в этой зоне. Помимо этого, водители стали оставлять личный транспорт на обочинах дорог у аэропорта.