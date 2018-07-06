Фан-зона на Театральной площади в Ростове вновь открыта для болельщиков

Фестиваль болельщиков на Театральной площади в Ростове-на-Дону возобновил свою работу сегодня, 6 июля 2018 года, после двухдневного перерыва, сообщается на официальной странице чемпионата мира по футболу в южной столице.