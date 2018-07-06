Фан-зона на Театральной площади в Ростове вновь открыта для болельщиков

Так, открытие фан-зоны происходило под танцевальные сеты DJ POLEX и DJ NOVAK. А уже в 17.00 на главном экране города началась прямая трансляция первого четвертьфинального матча между сборными Уругвая и Франции. Игра проходит на стадионе ''Нижний Новгород''.
В 19.00 - на сцене фестиваля выступят Dj Дмитрий Белых и "Фински шоу", а специальным гостем программы стала группа The Hatters.
В 21.00 на фан-зоне состоится прямая трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Бразилии и Бельгии.
р2