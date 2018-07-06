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Стали известны причины отмены туров «Натали Турс»

6 июля 2018, 16:29
Глава туроператора «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил, что в прошлом месяце компания столкнулась с кризисом ликвидности, который привел к проблемам в расчетах с партнерами.

Как сообщает газета «Известия», в организации возник дефицит собственных финансовых средств, из-за чего не было возможности своевременно расплачиваться с поставщиками. В связи с этим, руководство «Натали Турс» объявило об отмене всех туров, которые должны были выполняться с 4 июля по 30 сентября текущего года. По словам Воробьева, компания планирует возобновить туры с 1 октября.

Также «Натали Турс» с 5 июля предложит клиентам механизмы компенсации, в том числе неденежные. Отмечается, что до 400 клиентов туроператора смогут вылететь из Испании чартерными и регулярными рейсами.

Ранее руководство «Натали Турс» сообщило, что партнеры в зарубежных странах отключают его от обслуживания. Сотрудничество с туроператором прекратила принимающая сторона в Испании — компания W2Meet.

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