Стали известны причины отмены туров «Натали Турс»

Как сообщает газета «Известия», в организации возник дефицит собственных финансовых средств, из-за чего не было возможности своевременно расплачиваться с поставщиками. В связи с этим, руководство «Натали Турс» объявило об отмене всех туров, которые должны были выполняться с 4 июля по 30 сентября текущего года. По словам Воробьева, компания планирует возобновить туры с 1 октября.