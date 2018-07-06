Стали известны причины отмены туров «Натали Турс»

Как сообщает газета «Известия», в организации возник дефицит собственных финансовых средств, из-за чего не было возможности своевременно расплачиваться с поставщиками. В связи с этим, руководство «Натали Турс» объявило об отмене всех туров, которые должны были выполняться с 4 июля по 30 сентября текущего года. По словам Воробьева, компания планирует возобновить туры с 1 октября.
Также «Натали Турс» с 5 июля предложит клиентам механизмы компенсации, в том числе неденежные. Отмечается, что до 400 клиентов туроператора смогут вылететь из Испании чартерными и регулярными рейсами.
Ранее руководство «Натали Турс» сообщило, что партнеры в зарубежных странах отключают его от обслуживания. Сотрудничество с туроператором прекратила принимающая сторона в Испании — компания W2Meet.