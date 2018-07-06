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В Ростовской области в День семьи, любви и верности поженятся 600 пар

6 июля 2018, 17:43
В Ростовской области в воскресенье зарегистрировать брак собираются 614 пар, информирует правительство региона.

"В День семьи, любви и верности появятся более 600 новых семей. В том числе 250 пар зарегистрируют брак в донской столице", - сказано в публикации.

Отмечается, что больше всего заявлений передали в Кировский ЗАГС, их насчитывается 58. Замглавы региона Сергей Бондарев рассказал, что поддержка семьи и защита материнства являются приоритетными в регионе.

Добавим, что семь лет назад в области появилась традиция награждать пары, прожившие в браке более 25 лет, знаком губернатора. Его обладателями стали 700 пар.

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