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В Сочи спасли шесть человек, которых уносило в море

6 июля 2018, 19:42
В Сочи доставили на берег шестерых человек, которых на надувном плавательном средстве уносило в Черное море, сообщает Росгвардия.

"Экипаж патрульно-спасательного катера увидел в воде гидроцикл, к которому было прикреплено надувное плавательное средство. На нем находились люди", - сказано в сообщении.

На тот момент оба плавсредства были на расстоянии 800 метров от берега и их уносило в море. Оказалось, что гидроцикл сломался из-за того, что трос попал в водомет. Водитель попытался устранить поломку, но у него ничего не получилось.

Отмечается, что на берег доставили шесть человек, в том числе ребенка. Также отбуксировали и плавательные средства.

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