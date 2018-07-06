В Сочи спасли шесть человек, которых уносило в море

"Экипаж патрульно-спасательного катера увидел в воде гидроцикл, к которому было прикреплено надувное плавательное средство. На нем находились люди", - сказано в сообщении.
На тот момент оба плавсредства были на расстоянии 800 метров от берега и их уносило в море. Оказалось, что гидроцикл сломался из-за того, что трос попал в водомет. Водитель попытался устранить поломку, но у него ничего не получилось.
Отмечается, что на берег доставили шесть человек, в том числе ребенка. Также отбуксировали и плавательные средства.
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