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Водители "Яндекс.Такси" устроили забастовку в Азове из-за уменьшения доплат

6 июля 2018, 18:49
В Азове Ростовской области водители "Яндекс.Такси" отказывались работать из-за снижения доплат, сообщили местные жители в соцсети "Вконтакте".

"Из-за уменьшения выплат таксисты отказываются работать на "Яндекс", - сказано в сообщении. Автор публикации разместил фото, на котором показано множество припаркованных машин с логотипом компании.

Пользователи в комментариях написали, что "Яндекс" является сервисом, а не таксопарком. Поэтому водители могут работать, как и раньше - ездить по городу и искать клиентов.

Некоторые предложили автолюбителям просто перейти на работу в другую компанию. На момент 17.00 мск в приложении организации высвечивалось, что по городу свободных машин нет. Однако уже через час появилась информация, что доступны автомобили, но только в эконом-категории.

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