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В Ростове перенесут порт на Левый берег для продления набережной

7 июля 2018, 12:09
В Ростове-на-Дону рассматривается возможность переноса порта на левый берег реки Дон для продления набережной, сообщает горадминистрация.

Глава мэрии Виталий Кушнарев поручил создать дорожную карту по продлению набережной на правом берегу. Рассматривается возможность демонтажа неиспользуемых железнодорожных путей в районе порта и его переезда", - сказано в публикации.

"В данный момент набережная упирается в порт, хотя это центр города. В дорожной карте должны быть все этапы и сроки по переносу порта", - рассказал Кушнарев.

Он добавил, что уже была подтверждена необходимость работ, но они так и не начались, поэтому сейчас нужна дорожная карта. Набережная является визитной карточкой города.

Стало известно, что территория в этой зоне будет облагорожена.

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