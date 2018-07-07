В Ростове перенесут порт на Левый берег для продления набережной

Глава мэрии Виталий Кушнарев поручил создать дорожную карту по продлению набережной на правом берегу. Рассматривается возможность демонтажа неиспользуемых железнодорожных путей в районе порта и его переезда", - сказано в публикации.
"В данный момент набережная упирается в порт, хотя это центр города. В дорожной карте должны быть все этапы и сроки по переносу порта", - рассказал Кушнарев.
Он добавил, что уже была подтверждена необходимость работ, но они так и не начались, поэтому сейчас нужна дорожная карта. Набережная является визитной карточкой города.
Стало известно, что территория в этой зоне будет облагорожена.
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