Власти Азова оштрафовали за построенный с нарушениями спорткомплекс

"Во время проверки были выявлены нарушения требований проектной документации, технических регламентов, строительных норм. Заказчиком выступал департамент и от него потребовали устранить недочеты", - сказано в документах.
Отмечается, что учреждение попросило продлить срок устранения недочетов, это ходатайство было удовлетворено. Однако повторная проверка показала, что ничего не изменилось. В том числе отсутствовали необходимая документация и результаты испытаний прочности монолитных конструкций.
Кроме того, не было предупреждающих знаков и ограждений у открытых траншей, в неположенном месте лежал мусор на стройплощадке. Арматура хранилась с нарушением, в одном из дверных проемов была обнаружена трещина.
После этого поступило обращение в суд, департамент привлекли к административной ответственности.
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