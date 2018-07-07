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Власти Азова оштрафовали за построенный с нарушениями спорткомплекс

7 июля 2018, 14:40
В Ростовской области оштрафовали на 50 тысяч рублей департамент социального развития Азова за нарушения при реконструкции тренировочной площадки спортивного комплекса имени Э. П. Лакомова, сообщается в документах Арбитражного суда Ростовской области.

"Во время проверки были выявлены нарушения требований проектной документации, технических регламентов, строительных норм. Заказчиком выступал департамент и от него потребовали устранить недочеты", - сказано в документах.

Отмечается, что учреждение попросило продлить срок устранения недочетов, это ходатайство было удовлетворено. Однако повторная проверка показала, что ничего не изменилось. В том числе отсутствовали необходимая документация и результаты испытаний прочности монолитных конструкций.

Кроме того, не было предупреждающих знаков и ограждений у открытых траншей, в неположенном месте лежал мусор на стройплощадке. Арматура хранилась с нарушением, в одном из дверных проемов была обнаружена трещина.

После этого поступило обращение в суд, департамент привлекли к административной ответственности.

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