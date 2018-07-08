Теплоснабжающие компании трех городов на Дону сильно задолжали за газ

"Задолженность за газоснабжение есть у теплоснабжающих организаций в Таганроге, Новочеркасске и Азове. Всего в 2017 году за долги от услуги отключили 374 компании", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в прошлом году в области стало на 14 больше газифицированных населенных пунктов. Объем реализации газа потребителям в 2017 году остался на уровне 2016 года.
Ранее председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер рассказал, что в России с 2005 года только 10 регионов смогли на 100% выполнить обязательства в рамках программы газификации.
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