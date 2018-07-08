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Теплоснабжающие компании трех городов на Дону сильно задолжали за газ

8 июля 2018, 11:17
В Ростовской области особую озабоченность вызывают долги за газ теплоснабжающих компаний в трех городах региона, сообщает компания "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону".

"Задолженность за газоснабжение есть у теплоснабжающих организаций в Таганроге, Новочеркасске и Азове. Всего в 2017 году за долги от услуги отключили 374 компании", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году в области стало на 14 больше газифицированных населенных пунктов. Объем реализации газа потребителям в 2017 году остался на уровне 2016 года.

Ранее председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер рассказал, что в России с 2005 года только 10 регионов смогли на 100% выполнить обязательства в рамках программы газификации.

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