Трамвайное движение могут обособить на Максима Горького в Ростове

"Нам удалось собрать 2,2 тысячи подписей, после чего обратились к главе региона Василию Голубеву с просьбой взять под контроль этот вопрос. Теперь администрация города рассмотрит этот вопрос после чемпионата мира по футболу", - рассказал активист.