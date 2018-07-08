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Трамвайное движение могут обособить на Максима Горького в Ростове

8 июля 2018, 20:21
В Ростове-на-Дону власти рассмотрят вопрос об обособлении трамвайных путей на улице Максима Горького, сообщил один из местных активистов.

"Нам удалось собрать 2,2 тысячи подписей, после чего обратились к главе региона Василию Голубеву с просьбой взять под контроль этот вопрос. Теперь администрация города рассмотрит этот вопрос после чемпионата мира по футболу", - рассказал активист.

Отмечается, что инициатива предполагает отделение трамвайных путей полосой разметки, видеокамерами, столбиками, бордюрами или другими способами, чтобы автомобили не ехали по трамвайным путям и не мешали движению трамваев.

Ранее аналогичная инициатива появилась в сервисе "Активный ростовчанин", ее одобрили 435 человек. Против идеи высказались 65 граждан.

Автор обращения писал, что обособление путей позволит повысить эффективность работы существующей сети трамваев.

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