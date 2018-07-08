Трамвайное движение могут обособить на Максима Горького в Ростове

"Нам удалось собрать 2,2 тысячи подписей, после чего обратились к главе региона Василию Голубеву с просьбой взять под контроль этот вопрос. Теперь администрация города рассмотрит этот вопрос после чемпионата мира по футболу", - рассказал активист.
Отмечается, что инициатива предполагает отделение трамвайных путей полосой разметки, видеокамерами, столбиками, бордюрами или другими способами, чтобы автомобили не ехали по трамвайным путям и не мешали движению трамваев.
Ранее аналогичная инициатива появилась в сервисе "Активный ростовчанин", ее одобрили 435 человек. Против идеи высказались 65 граждан.
Автор обращения писал, что обособление путей позволит повысить эффективность работы существующей сети трамваев.
р1