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Число несчастных случаев с детьми снизилось в Ростове на треть

9 июля 2018, 17:25
В Ростове-на-Дону за первые шесть месяцев 2018 года количество несчастных случаев с несовершеннолетними по сравнению с таким же периодом 2017 года снизилось на треть, сообщает городская администрация.

"Почти на половину уменьшилось число выпадений малолетних детей из окон. Пик несчастных случаев приходится на лето", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в текущем году все несчастные случаи с несовершеннолетними произошли в благополучных и полных семьях. Глава региона Виталий Кушнарев поручил социальным службам проводить регулярные информационные встречи с населением, где им будут рассказывать, что нельзя оставлять детей без присмотра и купаться в запрещенных местах.

С начала летней оздоровительной кампании в детских учреждениях не было зафиксировано несчастных случаев. За это время в лагеря выехали свыше четырех тысяч несовершеннолетних.

Особого внимания требуют подростки, которые предоставлены сами себе.

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