Число несчастных случаев с детьми снизилось в Ростове на треть

Отмечается, что в текущем году все несчастные случаи с несовершеннолетними произошли в благополучных и полных семьях. Глава региона Виталий Кушнарев поручил социальным службам проводить регулярные информационные встречи с населением, где им будут рассказывать, что нельзя оставлять детей без присмотра и купаться в запрещенных местах.