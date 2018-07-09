Долги за газ в Ростовской области выросли до 2,2 млрд

Местным жителям напомнили, что у компании есть личный кабинет "Смородина.онлайн", к которому уже подключено 71,9 тысячи лицевых счетов. Каждый месяц проходят десятки тысяч транзакций с оплатой за газ. В месяц в колл-центр компании, в котором работают 10 операторов, поступает до 17,5 тысячи обращений.