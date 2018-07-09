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Долги за газ в Ростовской области выросли до 2,2 млрд

9 июля 2018, 16:23
В Ростовской области к 1 июня 2018 года просроченная дебиторская задолженность населения, теплоснабжающих организаций и предприятий за потребленный газ почти 2,3 миллиарда рублей, сообщил журналистам гендиректор "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" Владимир Ревенко.

Он добавил, что текущая ситуацию мешает развитию газификации в регионе и реализации проектов "Газпрома". В прошлом году за долги отключили 374 компании, в 2016 году таких организаций 531.

По информации пресс-службы компании, долги за газ к 1 июня составили 2,2 миллиарда. При этом особую озабоченность вызывают долги теплоснабжающих компаний Таганрога, Новочеркасска и Азова.

Так, в Таганроге "Тепловая генерация" задолжала 180 миллионов рублей, "ТЭК" - 48,8 миллионов, "Городское хозяйство" - 89,6 миллионов. В Новочеркасске долг МУП ТС составил 129,5 миллионов, в Азове задолженность "Теплоэнерго" достигла 63,3 миллиона рублей.

При этом в донском регионе число газифицированных населенных пунктов выросло и составило 1059. Газ в прошлом году получили почти 1,4 миллиона квартир, протяженность газопроводов превысила 40 тысяч километров.

Местным жителям напомнили, что у компании есть личный кабинет "Смородина.онлайн", к которому уже подключено 71,9 тысячи лицевых счетов. Каждый месяц проходят десятки тысяч транзакций с оплатой за газ. В месяц в колл-центр компании, в котором работают 10 операторов, поступает до 17,5 тысячи обращений.

Чтобы не возникало сложностей при оплате за потребленный газ, передавать показания счетчика необходимо до 25 числа каждого месяца.

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