Эксперты назвали средний размер скидки на вторичное жилье в России

Как пишет газета «Известия» 9 июня, основной причиной, благодаря которой хозяева квартиры уменьшают ее стоимость, становятся проблемы с документами. Эксперты отмечают, что с трудностями ни одна из сторон сталкиваться не захочет, к тому же всегда есть угроза небезопасной сделки. Насторожиться нужно, если за покупку квартиры предлагают очень большую скидку, вплоть до 20 %.