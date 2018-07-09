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Эксперты назвали средний размер скидки на вторичное жилье в России

9 июля 2018, 16:36
В России средний размер скидки на рынке вторичного жилья составляет от 3 до 7 %.

Как пишет газета «Известия» 9 июня, основной причиной, благодаря которой хозяева квартиры уменьшают ее стоимость, становятся проблемы с документами. Эксперты отмечают, что с трудностями ни одна из сторон сталкиваться не захочет, к тому же всегда есть угроза небезопасной сделки. Насторожиться нужно, если за покупку квартиры предлагают очень большую скидку, вплоть до 20 %.

В динамике цен большое значение играет и расположение квартиры: предложения с более удачной геолокацией всегда будут дороже. Например,в Москве самые дорогие квартиры в центре и западной части.

Состояние квартиры также может стать причиной для дисконта. Покупатель имеет полное право требовать скидки, если квартира явно требует ремонта. Стоп-фактором может стать и просто не слишком красивый вид из окна. Если с продавцом удастся договорится, то стоимость квартиры также можно снизить.

#Новости#Экономика
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