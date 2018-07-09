Холеру обнаружили в 165 километрах от Ростова

"С прошлого года фиксируются вибрионы холеры, они угрожают заражению рыбы и населения. Все попытки привлечь власти к этой проблеме были проигнорированы", - сказано в публикации.
Отмечается, что вибрионы обнаружили слишком поздно. У работников Азовской бассейновой санитарно-эпидемиологической станции нет нужного оборудования, поэтому долгое время не проводился санитарный надзор.
Из-за того, что не принимаются меры, под угрозой оказались Мариуполь и пригороды. Напомним, Мариуполь располагается в 165 километрах от Ростова-на-Дону.
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