rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Холеру обнаружили в 165 километрах от Ростова

9 июля 2018, 09:36
В Мариуполе Донецкой области на востоке Украины есть угроза вспышки инфекционного заболевания, она вызвана загрязнением территории, сообщает "горячая линия" правоохранительных органов ДНР.

"С прошлого года фиксируются вибрионы холеры, они угрожают заражению рыбы и населения. Все попытки привлечь власти к этой проблеме были проигнорированы", - сказано в публикации.

Отмечается, что вибрионы обнаружили слишком поздно. У работников Азовской бассейновой санитарно-эпидемиологической станции нет нужного оборудования, поэтому долгое время не проводился санитарный надзор.

Из-за того, что не принимаются меры, под угрозой оказались Мариуполь и пригороды. Напомним, Мариуполь располагается в 165 километрах от Ростова-на-Дону.

р1

Материалы по теме
СК проверит смерть годовалого ребенка от инфекции в Ростовской областиВ Волгограде на кишечные инфекции проверят официантов и поваров перед ЧММасштабный соцопрос по проблеме ВИЧ-инфекций проведут в России
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00