Увеличить свое присутствие в парламенте Дона намерена "Справедливая Россия"

"Справедливая Россия" идет на выборы в парламент Ростовской области с сильными кандидатами, многие их которых могут победить в назначенных на 9 сентября выборах. Среди них депутат Госдумы Михаил Емельянов, действующий депутат регионального Заксобрания Сергей Косинов, который будет выбираться в Азовском округе, предприниматель и гендиректор ГК "Алюмтек" Дмитрий Короченский от Волгодонского округа. Также в утвержденном перечне действующий депутат от Таганрогского округа Игорь Беляев, по Кировскому округу Ростова партия выдвинула Александра Кожина, по Советскому району - Алексея Лященко, по Батайскому - бизнесмена Бориса Вальтера.