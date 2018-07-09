Увеличить свое присутствие в парламенте Дона намерена "Справедливая Россия"

На проведенной в субботу областной конференции партия ознакомила присутствующих с официальным списком на выборы в донской парламент из почти сотни кандидатов. Сейчас в законодательном органе всего три партийца, но "Справедливая Россия" надеется расширить свое присутствие за счет недовольства населения реформами, проводимыми властями.
"Справедливая Россия" предлагает свою альтернативу проводимым кабинетом министров реформам", - рассказал председатель регионального отделения партии Михаил Емельянов.
В частности, партия видит выход в разработке прогрессивной шкалы налогообложения, изменении бюджетной политики, увеличении расходов на социальную сферу и уменьшении налогов для малого предпринимательства.
Кроме того, у "Справедливой России" есть предложения и по проблемам региона. Так, спорная тема возведения Багаевского гидроузла, вызывающая бесконечные противостояния между сторонниками проекта и его противниками, станет одним из вопросов, которые поднимут депутаты. Помимо того, партия настаивает за возвращение прямых выборов глав администраций, населенных пунктов и районов.
Главный вопрос, над которым намерена работать "Справедливая Россия" - отмена пенсионной реформы, которую члены партии называют "наглым отбором денег у населения".
"Пенсионная реформа нанесла удар по самому базовому электорату, который на протяжении многих лет активно поддерживает решения правительства", - подчеркнул Емельянов.
"Справедливая Россия" идет на выборы в парламент Ростовской области с сильными кандидатами, многие их которых могут победить в назначенных на 9 сентября выборах. Среди них депутат Госдумы Михаил Емельянов, действующий депутат регионального Заксобрания Сергей Косинов, который будет выбираться в Азовском округе, предприниматель и гендиректор ГК "Алюмтек" Дмитрий Короченский от Волгодонского округа. Также в утвержденном перечне действующий депутат от Таганрогского округа Игорь Беляев, по Кировскому округу Ростова партия выдвинула Александра Кожина, по Советскому району - Алексея Лященко, по Батайскому - бизнесмена Бориса Вальтера.
Отмечается, что по Ростовской области число членов партии достигает 14 тысяч человек, на фоне последних реформ правительства России у нее есть возможность не просто сохранить, но и укрепить свои позиции в регионе.
Завершилась конференция неофициальным мероприятием, на котором собравшиеся обсудили подготовку к предстоящим выборам и вопросы, значимые для региона. Вплоть до сентября депутаты будут проводить встречи с населением и знакомить граждан с программой партии и перспективами от реализации ее предложений.
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