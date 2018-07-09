rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Увеличить свое присутствие в парламенте Дона намерена "Справедливая Россия"

9 июля 2018, 17:04
Увеличить свое представительство в Законодательном собрании Ростовской области намерена партия "Справедливая Россия".

На проведенной в субботу областной конференции партия ознакомила присутствующих с официальным списком на выборы в донской парламент из почти сотни кандидатов. Сейчас в законодательном органе всего три партийца, но "Справедливая Россия" надеется расширить свое присутствие за счет недовольства населения реформами, проводимыми властями.

"Справедливая Россия" предлагает свою альтернативу проводимым кабинетом министров реформам", - рассказал председатель регионального отделения партии Михаил Емельянов.

В частности, партия видит выход в разработке прогрессивной шкалы налогообложения, изменении бюджетной политики, увеличении расходов на социальную сферу и уменьшении налогов для малого предпринимательства.

Кроме того, у "Справедливой России" есть предложения и по проблемам региона. Так, спорная тема возведения Багаевского гидроузла, вызывающая бесконечные противостояния между сторонниками проекта и его противниками, станет одним из вопросов, которые поднимут депутаты. Помимо того, партия настаивает за возвращение прямых выборов глав администраций, населенных пунктов и районов.

Главный вопрос, над которым намерена работать "Справедливая Россия" - отмена пенсионной реформы, которую члены партии называют "наглым отбором денег у населения".

"Пенсионная реформа нанесла удар по самому базовому электорату, который на протяжении многих лет активно поддерживает решения правительства", - подчеркнул Емельянов.

"Справедливая Россия" идет на выборы в парламент Ростовской области с сильными кандидатами, многие их которых могут победить в назначенных на 9 сентября выборах. Среди них депутат Госдумы Михаил Емельянов, действующий депутат регионального Заксобрания Сергей Косинов, который будет выбираться в Азовском округе, предприниматель и гендиректор ГК "Алюмтек" Дмитрий Короченский от Волгодонского округа. Также в утвержденном перечне действующий депутат от Таганрогского округа Игорь Беляев, по Кировскому округу Ростова партия выдвинула Александра Кожина, по Советскому району - Алексея Лященко, по Батайскому - бизнесмена Бориса Вальтера.

Отмечается, что по Ростовской области число членов партии достигает 14 тысяч человек, на фоне последних реформ правительства России у нее есть возможность не просто сохранить, но и укрепить свои позиции в регионе.

Завершилась конференция неофициальным мероприятием, на котором собравшиеся обсудили подготовку к предстоящим выборам и вопросы, значимые для региона. Вплоть до сентября депутаты будут проводить встречи с населением и знакомить граждан с программой партии и перспективами от реализации ее предложений.

р3

Материалы по теме
На выборы в Заксобрание в Ростове будут заманивать раскраскамиСтатус партнера ПАЧЭС получило Заксобрание Ростовской области
#Новости#Политика
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58