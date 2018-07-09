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В Волгодонске за день произошло 11 прорывов на водоводах

9 июля 2018, 15:57
В Волгодонске Ростовской области в понедельник зарегистрировали 11 прорывов на водоводах из-за их изношенности, информирует городская администрация.

"Инциденты происходят из-за перепадов давления и износа коммуникаций. Зафиксированные прорывы поровну распределились между новым и старым городом", - сказано в публикации. Отмечается, что каждый день восемь бригад занимаются только устранением аварий. Работы осложняются жаркой погодой.

На минувшей неделе произошли 66 порывов. Специалисты пытаются стабилизировать давление в сетях, но потребление воды днем в несколько раз увеличивается по сравнению с ночью.

По сравнению с прошлым летом число прорывов увеличилось на 21%. Для реконструкции водопроводных сетей необходимо около 1,5 миллиарда рублей.

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