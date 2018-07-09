В Волгодонске за день произошло 11 прорывов на водоводах

"Инциденты происходят из-за перепадов давления и износа коммуникаций. Зафиксированные прорывы поровну распределились между новым и старым городом", - сказано в публикации. Отмечается, что каждый день восемь бригад занимаются только устранением аварий. Работы осложняются жаркой погодой.