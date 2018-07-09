"Зельгрос" опроверг продажу в Ростове мяса с кишечной палочкой

В распоряжении RostovGazeta оказались документы, из которых следует, что магазин "Зельгрос" в Ростове уличили в продаже фарша с кишечной палочкой.
"У нас каждую неделю проверяют воду и мясо. По результатам этих проверок никакой кишечной палочки обнаружено не было", - сообщил представитель мясного отдела магазина.
По данным Роспотребнадзора, 27 октября 2017 года было выявлено, что компания "Зельгрос" нарушила санитарные нормы, в результате чего в фарше была обнаружена кишечная палочка. После проверки Роспотребнадзор обратился в Арбитражный суд.