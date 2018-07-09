"Зельгрос" опроверг продажу в Ростове мяса с кишечной палочкой

По данным Роспотребнадзора, 27 октября 2017 года было выявлено, что компания "Зельгрос" нарушила санитарные нормы, в результате чего в фарше была обнаружена кишечная палочка. После проверки Роспотребнадзор обратился в Арбитражный суд.