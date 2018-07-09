rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

"Зельгрос" опроверг продажу в Ростове мяса с кишечной палочкой

9 июля 2018, 12:14
Компания "Зельгрос" в Ростове опровергла данные проверки Роспотребнадзора, уличившего компанию в торговле фаршем с кишечной палочкой, сообщил RostovGazeta представитель компании Selgros Cash&Carry.

В распоряжении RostovGazeta оказались документы, из которых следует, что магазин "Зельгрос" в Ростове уличили в продаже фарша с кишечной палочкой.

"У нас каждую неделю проверяют воду и мясо. По результатам этих проверок никакой кишечной палочки обнаружено не было", - сообщил представитель мясного отдела магазина.

По данным Роспотребнадзора, 27 октября 2017 года было выявлено, что компания "Зельгрос" нарушила санитарные нормы, в результате чего в фарше была обнаружена кишечная палочка. После проверки Роспотребнадзор обратился в Арбитражный суд.

Материалы по теме
"Зельгрос" в Ростове уличили в продаже фарша с кишечной палочкой
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00