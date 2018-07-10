В Ростове увеличат число пляжей к следующему сезону

Отдыхающие могут увидеть данные о температуре воздуха и воды, схему акватории, где указана глубина и опасные места. Здесь же указаны название пляжа, информация о подрядчике и график работы.На пляжах работают медпункты, биотуалеты, есть спасательные и пожарные щиты. Специалисты проводят исследование воды и почвы, радиационный контроль песка, проходит дератизация и акарицидная обработка. Водолазы расчищают дно водоемов от мусора, привлекаются рабочие для уборки мусора, покоса травы, организованы дежурства медиков и спасателей.