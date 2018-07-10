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В Ростове увеличат число пляжей к следующему сезону

10 июля 2018, 15:16
В Ростове-на-Дону к следующему купальному сезону подготовят больше пляжей, к решению этого вопроса привлекут бизнесменов, сообщает городская администрация.

Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев поручил проработать вопрос оборудования мест для купания у водоемов. В нынешнем году открыты два муниципальных пляжа - возле парка "Дружба" и на острове Зеленый. Они соответствуют всем нормам. Здесь есть все средства безопасности и гигиены, проходит постоянный санитарный контроль.

"Пляжи оснащены специальными стендами. На них есть сведения по предупреждению несчастных случаев, правила поведения на пляже, контакты спасателей", - сказано в публикации.

Отдыхающие могут увидеть данные о температуре воздуха и воды, схему акватории, где указана глубина и опасные места. Здесь же указаны название пляжа, информация о подрядчике и график работы.На пляжах работают медпункты, биотуалеты, есть спасательные и пожарные щиты. Специалисты проводят исследование воды и почвы, радиационный контроль песка, проходит дератизация и акарицидная обработка. Водолазы расчищают дно водоемов от мусора, привлекаются рабочие для уборки мусора, покоса травы, организованы дежурства медиков и спасателей.

Виталий Кушнарев рассказал, что задача мэрии - обеспечение безопасности и потребностей горожан в комфортном отдыхе. "Власти проводят мероприятия по обустройству мест массового отдыха у водоемов и созданию новых общественных пространств", - добавил градоначальник.

Городские власти призывают ростовчан пользоваться только открытыми для купания пляжами, соблюдать меры безопасности на воде, не подвергать риску здоровье и жизнь – свои собственные и своих детей, не позволять несовершеннолетним находиться у водоемов без сопровождения взрослых.

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