До 50% предпринимателей не знают ничего о законе об онлайн-кассах — эксперт

Понятно, что сейчас проходит множество разных образовательных мероприятий, на которых все разъясняют, но, тем не менее, информированность низкая. В итоге, во-первых, предприниматель не понимает порядка действий, который ему необходимо выполнить для соответствия законодательству. Во-вторых, он не понимает, как ему выбрать кассу из этих 128 аппаратов, находящихся в реестре ККТ.