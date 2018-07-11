До 50% предпринимателей не знают ничего о законе об онлайн-кассах — эксперт

При этом мы видим, что информированность ИП об особенностях изменений ФЗ-54 недостаточна. И это серьезная проблема.
Понятно, что сейчас проходит множество разных образовательных мероприятий, на которых все разъясняют, но, тем не менее, информированность низкая. В итоге, во-первых, предприниматель не понимает порядка действий, который ему необходимо выполнить для соответствия законодательству. Во-вторых, он не понимает, как ему выбрать кассу из этих 128 аппаратов, находящихся в реестре ККТ.
И, в-третьих, он не понимает, как ему получить налоговый вычет за кассу и компенсировать часть своих затрат на кассу.
Также, учитывая, что основная часть предпринимателей до этого не работали с ККТ, они по сути должны изучить все это с нуля и понять, как использовать кассу.
По нашим данным, примерно половина российских предпринимателей хорошо информированы и изучают тему. Но другие 50% действительно ничего не знают об изменениях 54-ФЗ! Для них и могут возникнуть определенные сложности и здесь важно выбрать именно ту "путеводную звезду".
Так, если предприниматель пойдет за экспертизой в продающую компанию, то безусловно многих сложностей он избежит. То есть ему помогут выбрать кассу, исходя из его потребностей и проведут по пути от выбора кассы до начала работы с ней, а также поддержат на первых этапах эксплуатации кассы.