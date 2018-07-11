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До 50% предпринимателей не знают ничего о законе об онлайн-кассах — эксперт

11 июля 2018, 12:32
Напомню, что с 1 июля 2018 года в России стартовал очередной этап реализации Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, предусматривающий переход организаций и ИП на применение онлайн-касс.

При этом мы видим, что информированность ИП об особенностях изменений ФЗ-54 недостаточна. И это серьезная проблема.

Понятно, что сейчас проходит множество разных образовательных мероприятий, на которых все разъясняют, но, тем не менее, информированность низкая. В итоге, во-первых, предприниматель не понимает порядка действий, который ему необходимо выполнить для соответствия законодательству. Во-вторых, он не понимает, как ему выбрать кассу из этих 128 аппаратов, находящихся в реестре ККТ.

И, в-третьих, он не понимает, как ему получить налоговый вычет за кассу и компенсировать часть своих затрат на кассу.

Также, учитывая, что основная часть предпринимателей до этого не работали с ККТ, они по сути должны изучить все это с нуля и понять, как использовать кассу.

По нашим данным, примерно половина российских предпринимателей хорошо информированы и изучают тему. Но другие 50% действительно ничего не знают об изменениях 54-ФЗ! Для них и могут возникнуть определенные сложности и здесь важно выбрать именно ту "путеводную звезду".

Так, если предприниматель пойдет за экспертизой в продающую компанию, то безусловно многих сложностей он избежит. То есть ему помогут выбрать кассу, исходя из его потребностей и проведут по пути от выбора кассы до начала работы с ней, а также поддержат на первых этапах эксплуатации кассы.

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