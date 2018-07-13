Гендиректор «Россетей» Ливинский рассказал о реализации проекта цифровизаци

Компания намерена сделать сеть наблюдаемой, это снизит потери до рекордных 7 %, а ежегодная экономия составит до 50 миллиардов рублей в год. Киловатт-часы будут кому-то предоставляться, что значительно увеличит выручку. Ливинский напомнил, что «Россети» собираются выплатить дивиденды по итогам первого квартала в размере почти 2,5 миллиарда рублей. Такие выплаты будут постоянно возрастать.