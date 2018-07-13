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Гендиректор «Россетей» Ливинский рассказал о реализации проекта цифровизаци

13 июля 2018, 21:05
Цифровизацию электросетей стоимостью не менее 1,3 триллиона рублей в конце прошлого года признали главной государственной задачей. «Россетям» пришлось резко нарастить свою инвестпрограмму. Гендиректор госхолдинга Павел Ливинский говорит о том, что на долгах компании реализация проекта никак не скажется.

В интервью газете «Коммерсант» топ-менеджер заявил, что «Россети» начнут реализацию проекта создания «умных сетей», внедряя современные технологии и программное обеспечение.

Сейчас долг компании рублевый, проект никак не скажется на стоимости: уровень долга выше нормативных значений поднимать не планируется. Сама цифровизация сети окупается, так как деньги возвращаются за счет снижения издержек. «Россети» стремятся стать одним из лидеров процесса – компания имеет огромный охват, а ее деятельность легко поддается цифровизации, что поможет развивать отрасль.

Ливинский сообщил о планах «Россетей» получить активы «Оборонэнерго». Это должно произойти в счет долга «Оборонэнергосбыта», который превышает сегодня четыре миллиарда рублей. «Оборонэнерго» сможет функционировать как дочерняя структура «Россетей».

Компания намерена сделать сеть наблюдаемой, это снизит потери до рекордных 7 %, а ежегодная экономия составит до 50 миллиардов рублей в год. Киловатт-часы будут кому-то предоставляться, что значительно увеличит выручку. Ливинский напомнил, что «Россети» собираются выплатить дивиденды по итогам первого квартала в размере почти 2,5 миллиарда рублей. Такие выплаты будут постоянно возрастать.

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