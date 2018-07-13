Поставки алкоголя в Ростовскую область упали в 2018 году

"К июлю 2018 года в области лицензия на продажу алкоголя была у 1,8 тысячи компаний. Они работали на 4,9 тысячи объектах розничной торговли, этот показатель упал на 5,5% за год", - сказано в публикации.
Отмечается, что по сравнению с 2016 годом лицензированная сеть уменьшилась на 10%. В связи с этим депутаты высказали мнение, что необходимо ослабить законодательное регулирование в этой сфере, чтобы создать благоприятные условия для легальной торговли алкоголем.
В регионе работа по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции будет продолжена и на законодательном уровне, и на уровне исполнительной власти.
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