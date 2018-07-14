В Ростове выбрали лучших кровельщиков

В субботу, 14 июля, в Ростове состоялся конкурс "Лучший кровельщик 2018", в котором приняли участие по два лучших представителя управляющих организаций из каждого района города.
"Мы делали отбор сначала в районах среди управляющих компаний, проводили конкурсы, и теперь победители представляют каждый район на этом конкурсе", - рассказал первый заместитель главы Октябрьского района по вопросам ЖКХ и строительства Андрей Каспаров.
Сначала жюри проверили у кровельщиков наличие всех необходимых инструментов. Также оценили внешний вид конкурсантов - спецодежда должна соответствовать ГОСТу. Следующим этапом конкурса стало тестирование, и только после проверки теории кровельщики приступили к практической части. Задание всем участникам дали одинаковое - они должны были быстро и качественно сконструировать элемент мягкой кровли.
Железнодорожный район быстрее всех справился с практическим заданием, выполнил работу качественно, в результате чего занял первое место в конкурсе. Также в число призеров вошли представители Октябрьского и Советского районов.
Как рассказал один из участников, проведение таких конкурсов - это возможность не только выявить лучших, но и поделиться опытом со своими коллегами.
"Очень хороший конкурс и очень приятно, что здесь ты можешь поделиться своими новинками, а также узнать что-то новое. Сегодня, конечно, мы выполняем только задание, но в будущем мы с удовольствием будем делиться опытом", - говорит Анатолий Земляченко.
Призеров наградили грамотами и медалями, а также каждый получил денежный приз.
"Кровельщик - это самая лучшая профессия, и мы очень хотим, чтобы как можно больше молодых людей шли в училища и получали эту профессию", - сообщил Каспаров.