В Ростове выбрали лучших кровельщиков

"Очень хороший конкурс и очень приятно, что здесь ты можешь поделиться своими новинками, а также узнать что-то новое. Сегодня, конечно, мы выполняем только задание, но в будущем мы с удовольствием будем делиться опытом", - говорит Анатолий Земляченко.