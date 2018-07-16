По играм ФК "Ростов" на "Ростов-Арене" будут решены финансовые вопросы

"Стадион станет домашней ареной для клуба. Все вопросы организационного и финансового характера будут решены", - сказано в публикации.
Отмечается, что для этого пройдет встреча с балансодержателем объекта, ФК "Ростов" и правительством региона.
Ранее СМИ писали, что ростовчане продолжат играть на стадионе "Олимп-2" из-за дорогостоящей аренды "Ростов-Арены". Говорилось, что сумма за один матч достигается несколько миллионов рублей.
Позже стало известно, что первый в этом сезоне матч чемпионата России команда проведет на новом стадионе и встретится с клубом "Ахмат".
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