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По играм ФК "Ростов" на "Ростов-Арене" будут решены финансовые вопросы

16 июля 2018, 22:05
Замглавы Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что новый стадион "Ростов-Арена" станет домашней ареной футбольного клуба "Ростов", а все финансовые вопросы будут решены, сообщает "ТАСС".

"Стадион станет домашней ареной для клуба. Все вопросы организационного и финансового характера будут решены", - сказано в публикации.

Отмечается, что для этого пройдет встреча с балансодержателем объекта, ФК "Ростов" и правительством региона.

Ранее СМИ писали, что ростовчане продолжат играть на стадионе "Олимп-2" из-за дорогостоящей аренды "Ростов-Арены". Говорилось, что сумма за один матч достигается несколько миллионов рублей.

Позже стало известно, что первый в этом сезоне матч чемпионата России команда проведет на новом стадионе и встретится с клубом "Ахмат".

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