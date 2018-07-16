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Жилье для обманутых дольщиков в Ростове начнут строить в 4 квартале 2018 г

16 июля 2018, 18:24
Строительная компания "ЮгСтройИнвест" планирует в 4 квартале 2018 года начать возведение нового жилого микрорайона в районе Александровской рощи в Ростове-на-Дону, сообщает городская администрация.

Известно, что будущий жилой микрорайон разместится на 36,8 гектара в районе Александровской рощи. Строительство запланировано на заброшенном участке, где несколько лет назад велось возведение торгово-развлекательного комплекса, который так и не был завершен. Территория пришла в упадок, заросла сорняками и камышом.

"Строительство нового жилья в этом месте стало возможным после того, как был принят закон, позволяющий застройщикам получать земли без проведения торгов, но при условии, что 5% построенного жилья будет передано обманутым дольщикам", - сказано в сообщении.

Напомним, что данный закон был принят донскими депутатами по инициативе главы городской администрации Виталия Кушнарева. Так, благодаря строительству микрорайона по улице Вересаева, в новые квартиры смогут въехать 650 обманутых дольщиков.

При этом, в новом микрорайоне будет построено 540 тысяч квадратных метров жилья, а также детские сады, школу, поликлинику в которых так нуждаются жители района. Особое внимание будут уделять и спортивной инфраструктуре: проект предусматривает создание в новом ЖК сети спортивных площадок.

Прилегающую территорию планируется благоустроить и создать парковую зону. Также известно, что обманутые дольщики уже начали подавать заявления на получение квартир.

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