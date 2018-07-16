Жилье для обманутых дольщиков в Ростове начнут строить в 4 квартале 2018 г

Известно, что будущий жилой микрорайон разместится на 36,8 гектара в районе Александровской рощи. Строительство запланировано на заброшенном участке, где несколько лет назад велось возведение торгово-развлекательного комплекса, который так и не был завершен. Территория пришла в упадок, заросла сорняками и камышом.