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Памятник погибшему в Сирии летчику установили в Краснодаре

18 июля 2018, 16:13
Памятник Герою России Роману Филипову, получившему звание посмертно за подвиг в Сирии, установили в Краснодаре, проинформировала городская администрация.

"Бюст из бронзы установили на территории Краснодарского высшего военного училища в Аллее Славы", - сказано в публикации.

В Краснодарском училище Филипов обучался, поэтому приняли решение увековечить его память на территории вуза.

На церемонию открытия приехали супруга и дочь героя. Средства на памятник выделили предприятия города, депутаты и власти.

Гвардии майор летчик Роман Филипов подорвал себя и окруживших его террористов в феврале 2018 года в провинции Идлиб в Сирии. Террористы сбили его штурмовик, но русский офицер не сдался и геройски погиб на боевом задании.

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