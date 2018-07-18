Памятник погибшему в Сирии летчику установили в Краснодаре

"Бюст из бронзы установили на территории Краснодарского высшего военного училища в Аллее Славы", - сказано в публикации.
В Краснодарском училище Филипов обучался, поэтому приняли решение увековечить его память на территории вуза.
На церемонию открытия приехали супруга и дочь героя. Средства на памятник выделили предприятия города, депутаты и власти.
Гвардии майор летчик Роман Филипов подорвал себя и окруживших его террористов в феврале 2018 года в провинции Идлиб в Сирии. Террористы сбили его штурмовик, но русский офицер не сдался и геройски погиб на боевом задании.
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