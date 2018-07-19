Жара превратила ростовский зоопарк в концлагерь

Многие посетители в Сети жаловались на недостаток кафе, но во время нашего визита с этим проблем не было. По всему периметру зоопарка достаточно заведений и магазинов, где можно перекусить. "Цены кусаются", но люди все равно становятся в очередь из-за отсутствия альтернатив. С навигацией здесь явные проблемы. Указатели установлены не везде, поэтому, чтобы найти, например, верблюда, нужно или обойти весь зоопарк, или сфотографировать, как все и делают, начальный баннер, на котором нарисована вся схема зоопарка.