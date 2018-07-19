Жара превратила ростовский зоопарк в концлагерь

Многие посетители в Сети жаловались на недостаток кафе, но во время нашего визита с этим проблем не было. По всему периметру зоопарка достаточно заведений и магазинов, где можно перекусить. "Цены кусаются", но люди все равно становятся в очередь из-за отсутствия альтернатив. С навигацией здесь явные проблемы. Указатели установлены не везде, поэтому, чтобы найти, например, верблюда, нужно или обойти весь зоопарк, или сфотографировать, как все и делают, начальный баннер, на котором нарисована вся схема зоопарка.
Мы пришли в один из жарких дней середины лета, поэтому стали свидетелями мучений животных.
Группа малышей, опережая родителей, побежали к стеклянному вольеру с водоемом, за которым в одиночестве и на самой жаре лежал белый медведь. Он медленно начал поднимать голову, видимо, пытаясь встать, но потом резко ее опустил. Косолапый так и не решил подняться, чтобы искупаться в своем бассейне с оранжевым шариком. На улице было жарко – плюс 35 градусов. В такую погоду ему, вероятно, хотелось в прохладу.
"Бедный, ему так жарко. Вот в Геленджике им кондиционер оборудовали, и выглядят они более счастливыми, даже играли между собой", - рассказала одна из посетительниц.
Ее приятельница отметила, что медведь грязный, им явно никто не занимался.
"Он даже в такую жару не может до бассейна дойти, чтобы искупаться", - посетовала женщина.
Такая же ситуация складывалась и в других вольерах. Як тоже страдал от жары. Он медленно ходил рядом с ограждением, изредка просовывая голову в отверстие. Шерсть яка была запутана. Некоторые посетители в шутку предположили, что его специально не приводят в порядок и не расчесывают.
"Кто-то специально деньги платит, чтобы сделать дреды, а у него все бесплатно", - пошутил у вольера мужчина.
Но животное, видимо, не расценило шутку, так как отвернулось и побрело в тенек.
Не так давно ростовчане жаловались на условия содержания лошади Пржевальского в зоопарке, которая, по словам очевидцев, не может уверенно ходить из-за отросших копыт. Тогда сотрудники зоопарка признали проблему, связанную с плачевным состоянием лошадей и заверили, что все животные будут перемещены в новый вольер.
Прогуливаясь между вольерами и клетками, можно почувствовать неприятный запах, поэтому рядом с территорией, где находятся верблюды, лавочки не были заняты. Мы также заметили, что клетки хищных птиц завалены разорванными тельцами мышей.
На каждом ограждении висят таблички с просьбой не кормить животных, но посетители игнорирует эту просьбу, пытаясь закинуть еду в клетку. Весь мусор лежит около вольеров. Очевидна проблема с количеством персонала и охраны, которые могли бы следить за гостями, нарушающими правила.
Некоторым ростовчанам не судьба увидеть обитателей зоопарка. Например, чтобы посмотреть на жирафа и носорога, нужно подняться на мостик, который, к большому сожалению, оказался не оборудован ни пандусом, ни перилами. Часть клеток для обезьян оснащена стеклом, через которое невозможно рассмотреть, что происходит внутри.
Попытка получить комментарии о проблемах зоопарка у руководства не увенчалась успехом. Пресс-служба заведения заявила, что все проблемы решаются.