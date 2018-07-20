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Машина провалилась в яму на Мечникова в Ростове

20 июля 2018, 10:59
В Ростове-на-Дону на улице Мечникова легковушка провалилась в образовавшуюся на дороге яму, сообщили пользователи социальной сети "ВКонтакте".

"На Мечникова провалился асфальт", - сказано в сообщении. Автор публикации разместил фото, на котором видно, что передняя часть машины находится в углублении на проезжей части.

При этом автомобиль лег днищем на асфальт. Пользователи в комментариях написали, что инцидент случился из-за оседания грунта. Это могло произойти во время проверки слабых мест в водопроводе при повышении давления.

Горожане начали шутить, что город уходит под землю. Ранее на улице 31-я линия в огромную яму на дороге полностью провалился внедорожник. Тогда машину достали, а дорогу восстановили.

После этого в городе образовались еще несколько провалов на проезжих частях.

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#Новости#Новости Ростова#Происшествия
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