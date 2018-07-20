Машина провалилась в яму на Мечникова в Ростове

"На Мечникова провалился асфальт", - сказано в сообщении. Автор публикации разместил фото, на котором видно, что передняя часть машины находится в углублении на проезжей части.
При этом автомобиль лег днищем на асфальт. Пользователи в комментариях написали, что инцидент случился из-за оседания грунта. Это могло произойти во время проверки слабых мест в водопроводе при повышении давления.
Горожане начали шутить, что город уходит под землю. Ранее на улице 31-я линия в огромную яму на дороге полностью провалился внедорожник. Тогда машину достали, а дорогу восстановили.
После этого в городе образовались еще несколько провалов на проезжих частях.
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