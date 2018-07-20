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В Ростов-на-Дону доставлена первая партия новой коммунальной техники

20 июля 2018, 17:08
Вчера, в Ростов-на-Дону доставили первую партию новых мусоровозов, которые будут обслуживать южный административный центр и Мясниковский район.

Спецтехнику для своей территориальной зоны приобрел региональный оператор по обращению с отходами ООО «Чистый город».

Всего в уборке города от мусора, по подсчетам логистов компании, будет задействовано более 120 единиц техники, почти половину из которых обновит региональный оператор «Чистый город».

Каждую машину подключат к системе ГЛОНАСС, что позволит отслеживать качество уборки. Контроль за спецтехникой, корректировку графиков будут осуществлять специалисты диспетчерской службы.

Напомним, что Ростовская область, как и вся страна, переходит на новую систему обращения с отходами: организовывать и координировать «мусорную» сферу теперь будет единый оператор. В крупнейшем городе на юге России и прилегающем к нему Мясниковском районе им стала компания ООО «Чистый город».

- Создается абсолютно открытая и прозрачная система, которая позволит остановить рост несанкционированных свалок, направить все потоки отходов исключительно на законные объекты, - комментирует председатель Совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун. – Проконтролировать это становится возможным, благодаря единому координатору этой сферы.

Кроме того, по словам Полины Вергун, компания готова вложить собственные инвестиции – свыше двух миллиардов рублей - в построение цивилизованной системы обращения с отходами. В Ростове-на-Дону будет возведен крупнейший в ЮФО региональный экотехнопарк мощностью до 800 тысяч тонн отходов в год, куда войдет автоматизированный сортировочный комплекс, площадка биокомпостирования, полигон. Объект не только заменит устаревшие и исчерпавшие свои ресурсы площадки, но и откроет двери, как для рабочих, так и высококвалифицированных специалистов.

Сегодня ведется активная подготовка к деятельности: формирование графиков вывоза, инвентаризация контейнерных площадок, проектирование современных объектов по обращению с отходами, приобретение необходимой техники и оборудования. До конца года, после утверждения региональным органом тарифа на услугу по обращению с отходами, региональный оператор начнет работу.

С этого момента услугу по вывозу отходов перейдет из жилищной в разряд коммунальной и будет обозначена в квитанциях отдельной строкой. Расчет платы будет рассчитываться по количеству зарегистрированных жителей. Ранее она определялась исходя из площади жилья.

#Новости#Мусорная реформа на Дону#Пресс-релизы#Общество
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