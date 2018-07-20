В Ростов-на-Дону доставлена первая партия новой коммунальной техники

Кроме того, по словам Полины Вергун, компания готова вложить собственные инвестиции – свыше двух миллиардов рублей - в построение цивилизованной системы обращения с отходами. В Ростове-на-Дону будет возведен крупнейший в ЮФО региональный экотехнопарк мощностью до 800 тысяч тонн отходов в год, куда войдет автоматизированный сортировочный комплекс, площадка биокомпостирования, полигон. Объект не только заменит устаревшие и исчерпавшие свои ресурсы площадки, но и откроет двери, как для рабочих, так и высококвалифицированных специалистов.