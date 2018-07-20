Вексельберг и Блаватник стали давить на Лебедева с помощью тверского суда

По мнению политолога, олигархи взяли на вооружение грязные приёмы. Помимо судебного дела в Твери, они начали запугивать свидетелей, рассчитывая, что Лебедев возьмёт самоотвод. В то же время само судебное дело в Твери Мухин фактически прямо называет сфабрикованным. Он поясняет, что компания ТКС уже расплатилась по своим долгам, а всё происходящее лишь является попыткой оказания давления. Эксперт недоумевает в связи с попытками следователей и суда в Твери оказать воздействие на Лебедева.