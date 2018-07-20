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Вексельберг и Блаватник стали давить на Лебедева с помощью тверского суда

20 июля 2018, 17:47
Всё больший резонанс приобретает громкое дело по иску российского инвестора Леонида Лебедева, который с помощью суда Нью-Йорка пытается добиться выплаты 2 миллиардов долларов. Лебедев требует крупную сумму у олигархов Лена Блаватника и Виктора Вексельберга.

Как утверждает инвестор, средства принадлежат ему в качестве доли от продажи ТНК-BP.

Американскому суду ещё предстоит изучить все обстоятельства дела, но уже сейчас становится понятно, что Блаватник и Вексельберг будут цепляться за любую соломинку. Более того, олигархи, как утверждают российские деловые издания, не гнушаются грязных методов ведения борьбы.

К такому выводу пришла «Новая газета». Расследование издания посвящено давлению силовиков города Твери на Лебедева. Как отмечает издание, следователи явно действуют в интересах Блаватника и Вексельберга.

Так, делом Лебедева занялся Московский районный суд Твери. Судья по делу компании ТКС, задолжавшей за поставки природного газа, потребовал произвести выемку документов фирмы Coral. Выемка осуществлялась в Ирландии, на Кипре и Британских Виргинских островах. Coral никак не связана с ТКС, но зато имеет отношение к судебному процессу в Нью-Йорке.

Действиями олигархов возмущён российский политолог Алексей Мухин, который входит в категорию так называемых «кремлёвских политологов”. В своей колонке в «Новых Известиях» эксперт отмечает, что в свете вскрывшихся фактов российскому государству не стоит становиться на сторону бывших партнёров Лебедева, хоть Вексельберг и оказался в санкционном списке. Мухин добавляет, что Блаватняк является гражданином США, поэтому его интересы российское государство отстаивать не должно.

По мнению политолога, олигархи взяли на вооружение грязные приёмы. Помимо судебного дела в Твери, они начали запугивать свидетелей, рассчитывая, что Лебедев возьмёт самоотвод. В то же время само судебное дело в Твери Мухин фактически прямо называет сфабрикованным. Он поясняет, что компания ТКС уже расплатилась по своим долгам, а всё происходящее лишь является попыткой оказания давления. Эксперт недоумевает в связи с попытками следователей и суда в Твери оказать воздействие на Лебедева.

#Новости#Политика
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