Вексельберг и Блаватник стали давить на Лебедева с помощью тверского суда

Как утверждает инвестор, средства принадлежат ему в качестве доли от продажи ТНК-BP.
Американскому суду ещё предстоит изучить все обстоятельства дела, но уже сейчас становится понятно, что Блаватник и Вексельберг будут цепляться за любую соломинку. Более того, олигархи, как утверждают российские деловые издания, не гнушаются грязных методов ведения борьбы.
К такому выводу пришла «Новая газета». Расследование издания посвящено давлению силовиков города Твери на Лебедева. Как отмечает издание, следователи явно действуют в интересах Блаватника и Вексельберга.
Так, делом Лебедева занялся Московский районный суд Твери. Судья по делу компании ТКС, задолжавшей за поставки природного газа, потребовал произвести выемку документов фирмы Coral. Выемка осуществлялась в Ирландии, на Кипре и Британских Виргинских островах. Coral никак не связана с ТКС, но зато имеет отношение к судебному процессу в Нью-Йорке.
Действиями олигархов возмущён российский политолог Алексей Мухин, который входит в категорию так называемых «кремлёвских политологов”. В своей колонке в «Новых Известиях» эксперт отмечает, что в свете вскрывшихся фактов российскому государству не стоит становиться на сторону бывших партнёров Лебедева, хоть Вексельберг и оказался в санкционном списке. Мухин добавляет, что Блаватняк является гражданином США, поэтому его интересы российское государство отстаивать не должно.
По мнению политолога, олигархи взяли на вооружение грязные приёмы. Помимо судебного дела в Твери, они начали запугивать свидетелей, рассчитывая, что Лебедев возьмёт самоотвод. В то же время само судебное дело в Твери Мухин фактически прямо называет сфабрикованным. Он поясняет, что компания ТКС уже расплатилась по своим долгам, а всё происходящее лишь является попыткой оказания давления. Эксперт недоумевает в связи с попытками следователей и суда в Твери оказать воздействие на Лебедева.