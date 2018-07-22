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Децл снова пытается спровоцировать конфликт с ростовским рэпером Баста

22 июля 2018, 11:58
Музыкант Кирилл Толмацкий, известный как Децл, раскритиковал артистов, выступающих под лейблом ростовского рэпера Василия Вакуленко (Баста), сообщается в Twitter Децла.

Толмацкому не понравилось то, что организованный Бастой фестиваль оказался слишком громким. По данным СМИ, репетиции проходят недалеко от квартиры Дэцла в Москве.

"Только дети клоаки могут начать репетировать в 10.00 мск. Здесь выступают Матранг, который задыхается после первого трека, Скриптонит, о котором говорят, что он пытается делать живой звук, но слов не разобрать. Также есть артист T- Fest, но не понятно, кто это такой", - написал Толмацкий.

Он поинтересовался, кто вообще ходит слушать такую музыку.

Напомним, вражда между Децлом и Бастой началась еще в 2017 году, когда суд обязал Василия Вакуленко выплатить компенсацию морального вреда за оскорбления в соцсетях Кирилла Толмацкого в размере 350 тысяч рублей.

Дэцл обратился в суд после того, как Вакуленко в соцсети назвал его гермафродитом, сравнил прическу рэпера с шерстью животного и подписал "знатная шерсть".

Толмацкий подавал иск на 4 миллиона рублей, но суд в августе 2017 года, рассмотрев вопрос, вынес решение о частичном возмещении. Баста не смог опротестовать решение суда о выплате 350 тыс рублей Децлу.

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