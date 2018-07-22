Децл снова пытается спровоцировать конфликт с ростовским рэпером Баста

"Только дети клоаки могут начать репетировать в 10.00 мск. Здесь выступают Матранг, который задыхается после первого трека, Скриптонит, о котором говорят, что он пытается делать живой звук, но слов не разобрать. Также есть артист T- Fest, но не понятно, кто это такой", - написал Толмацкий.