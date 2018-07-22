Децл снова пытается спровоцировать конфликт с ростовским рэпером Баста

Толмацкому не понравилось то, что организованный Бастой фестиваль оказался слишком громким. По данным СМИ, репетиции проходят недалеко от квартиры Дэцла в Москве.
"Только дети клоаки могут начать репетировать в 10.00 мск. Здесь выступают Матранг, который задыхается после первого трека, Скриптонит, о котором говорят, что он пытается делать живой звук, но слов не разобрать. Также есть артист T- Fest, но не понятно, кто это такой", - написал Толмацкий.
Он поинтересовался, кто вообще ходит слушать такую музыку.
Напомним, вражда между Децлом и Бастой началась еще в 2017 году, когда суд обязал Василия Вакуленко выплатить компенсацию морального вреда за оскорбления в соцсетях Кирилла Толмацкого в размере 350 тысяч рублей.
Дэцл обратился в суд после того, как Вакуленко в соцсети назвал его гермафродитом, сравнил прическу рэпера с шерстью животного и подписал "знатная шерсть".
Толмацкий подавал иск на 4 миллиона рублей, но суд в августе 2017 года, рассмотрев вопрос, вынес решение о частичном возмещении. Баста не смог опротестовать решение суда о выплате 350 тыс рублей Децлу.
р1