ФК "Ростов" заплатит свыше 30 млн рублей за матчи на "Ростов-Арене"

Ранее источники сообщили, что руководство "Ростов-Арены" потребовало от клуба 12 миллионов рублей за игру, то есть 180 миллионов за сезон, хотя за старый стадион они платили 400 тысяч рублей за матч. Власти региона в тот же день опровергли эту информацию, но подробностей от клуба не последовало.