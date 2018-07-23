ФК "Ростов" заплатит свыше 30 млн рублей за матчи на "Ростов-Арене"

"Ростов" провел закупку по выбору подрядчика, который будет заниматься охраной во время проведения матчей на стадионе "Ростов-Арена". Стоимость услуг составляет 31,5 миллиона рублей.
Подрядчику предстоит организовать работу контролеров-распорядителей в целях обеспечения безопасности и организации контрольно-пропускного режима в дни проведения 15 домашних игр "Ростова".
Победителем стала компания "Содружество-Дон". Кроме того, появилось еще несколько закупок, связанных с предстоящими матчами, в том числе на питание и проживание судей потратят 1,4 миллиона рублей, на измерение уровня освещенности - 114 тысяч рублей. Во время игр будут дежурить медики, на что планируется потратить 324 тысячи рублей. На оформление стадиона баннерами уйдет 849 тысяч рублей.
В то же время, закупок на аренду самой площадки нет.
Ранее источники сообщили, что руководство "Ростов-Арены" потребовало от клуба 12 миллионов рублей за игру, то есть 180 миллионов за сезон, хотя за старый стадион они платили 400 тысяч рублей за матч. Власти региона в тот же день опровергли эту информацию, но подробностей от клуба не последовало.
Известный блогер Юрий Дудь заявил, что будет "Эпическим провалом", если "Ростов" не начнет играть на новом стадионе.