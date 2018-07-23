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Сбербанк и Visa запустили онлайн-сервис для неравнодушных

23 июля 2018, 19:42
Проект для ежедневной благотворительности "Сбербанк вместе" был создан усилиями кредитной организации и компании Visa, говорится в пресс-релизе Юго-Западного банка ПАО Сбербанк.

Проект был запущен с целью объединения людей, неравнодушных к бедам окружающих, серьезных некоммерческих организаций и благотворительных фондов.

В онлайн-сервисе "Сбербанк вместе" планируется рассказывать о реальных историях тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию и остро нуждается в помощи. Материалы для публикаций готовят организации, которые были тщательно проверены, прежде чем попали в проект.

В настоящее время интернет-площадка уже запущена, на ней можно ознакомиться с 15 такими историями. В дальнейшем они будут постоянно дополняться и обновляться.

В сервисе представлено несколько разделов с темами для адресной помощи для детей, взрослых, природе и культуре. Пользователи смогут направить любую сумму, какую посчитают необходимой, на счет благотворительной организации, которая разместила историю.

По словам председателя Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Евгения Титова, благодаря запущенной платформе люди смогут каждый день совершать добрые поступки, а фонды благотворительности и некоммерческие организации - выполнять цели, ради которых они и создавались.

"И мы, как организаторы проекта, можем дать гарантию того, что помощь дойдет до ее адресатов, поскольку очень серьезно относимся к отбору контрагентов из числа НКО", - уточнил он. Оказать помощь людям, животным или культуре с помощью платформы очень просто. Достаточно совершить три простые операции — для начала необходимо выбрать историю, затем указать сумму пожертвования и ввести данные банковской карты, а также указать свой электронный адрес, куда будут приходить отчеты о развитии ситуации и использовании собранных средств.

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