Сбербанк и Visa запустили онлайн-сервис для неравнодушных

"И мы, как организаторы проекта, можем дать гарантию того, что помощь дойдет до ее адресатов, поскольку очень серьезно относимся к отбору контрагентов из числа НКО", - уточнил он. Оказать помощь людям, животным или культуре с помощью платформы очень просто. Достаточно совершить три простые операции — для начала необходимо выбрать историю, затем указать сумму пожертвования и ввести данные банковской карты, а также указать свой электронный адрес, куда будут приходить отчеты о развитии ситуации и использовании собранных средств.