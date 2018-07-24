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СК опроверг информацию о задержании педофила в Ростове

24 июля 2018, 15:53
В Ростове-на-Дону следствие опровергло появившуюся в местных СМИ информацию об изнасиловании семилетнего ребенка, сообщает региональное УСКР.

"В Интернете появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который якобы надругался над ребенком. Информация не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

Следствие напомнило, что журналисты обязаны проверять достоверность сообщаемой информации и не распространять слухи.

Ранее местные СМИ писали, что в Ростове задержали мужчину, который якобы затащил за гаражи семилетнего ребенка и надругался над ним. По данным журналистов, инцидент случился Пролетарском районе.

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#Новости#Новости Ростова#Происшествия
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