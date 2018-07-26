«Химпром» расправит плечи: на площадке химгиганта создают новые предприятия

— Мы уже сделали первые шаги к реализации проектов, о которых публично заявили ещё в прошлом году. Первый проект — это восстановление производства карбида кальция, второй — открытие завода по выпуску метанола. По карбиду кальция общая проектная мощность составит 72 тысячи тонн в год, — пояснил Александр Шведов, генеральный директор компании-инвестора «GTM One». — Мы полностью подготовили бизнес-план и все расчёты, определились с перечнем проектных организаций. В данный момент проводится работа по подготовке площадки. Кроме того, мы уже достигли предварительных договорённостей с потенциальными потребителями о продаже 10 тысяч тонн продукции.