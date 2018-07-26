«Химпром» расправит плечи: на площадке химгиганта создают новые предприятия

Она не только поспособствует развитию химической индустрии в регионе, но и позволит российским промышленникам отказаться от покупки импортного карбида кальция. На пережившем тяжёлый период заводе вновь начнёт выпускаться продукция, которую больше никто в России не производил.
По словам вице-губернатора Волгоградской области Романа Бекова, за последнее время администрацией региона совместно с федеральными структурами была проведена большая работа, благодаря которой удалось полностью соблюсти все обязательства перед трудовым коллективом завода. Другой важной задачей является сохранение производства на предприятии и его вывод из стадии банкротства.
Благодаря участию администрации региона площадка «Химпрома» стала своего рода плацдармом для создания новых перспективных производств. В мае было подписано соглашение между компанией «АЕОН» и японской корпорацией «Марубени Корпорейшн» об открытии на базе завода современного предприятия по выпуску метанола. Но не менее важно сохранить опыт, накопленный сотрудниками предприятия, и возобновить производство карбида кальция. Соответствующий проект реализует компания «GTM One». По предварительной оценке, инвестор вложит в возобновление карбидного производства от 5 до 7 млн долларов (с учётом инвестиций в оборотный капитал).
— Мы уже сделали первые шаги к реализации проектов, о которых публично заявили ещё в прошлом году. Первый проект — это восстановление производства карбида кальция, второй — открытие завода по выпуску метанола. По карбиду кальция общая проектная мощность составит 72 тысячи тонн в год, — пояснил Александр Шведов, генеральный директор компании-инвестора «GTM One». — Мы полностью подготовили бизнес-план и все расчёты, определились с перечнем проектных организаций. В данный момент проводится работа по подготовке площадки. Кроме того, мы уже достигли предварительных договорённостей с потенциальными потребителями о продаже 10 тысяч тонн продукции.
Сегодня карбид кальция, необходимый для производства ацетилена, приходится закупать в Казахстане, поэтому реализация инвестпроекта важна с точки зрения импортозамещения. На новой производственной площадке заодно наладят выпуск ферросилиция. Сейчас инвестор ведёт переговоры с поставщиками сырья, уже проведена оценка технического состояния цехов и оборудования, а также транспортных систем и коммуникаций.
Интерес к возрождению производства на заводе проявляют не только крупные компании, но и простые волгоградцы. Бывшие работники «Химпрома» признаются, что истосковались по «родному» предприятию и с радостью туда вернутся, тем более что реализация инвестпроекта позволит создать 150 новых рабочих мест.
— Я думаю, что с кадрами у нас проблем не будет. Многие волгоградцы хотят работать на возрождающемся «Химпроме». На данный момент уже привлечены специалисты инженерного профиля — механики и технологи. В ближайшее время мы приступим к пересмотру рабочих инструкций и регламентов, чтобы разработать проект по техническому перевооружению; штатное расписание готово и ждёт заполнения, — говорит Владимир Туманов, исполнительный директор ВОАО «Химпром».
ИА «НовостиВолгограда.ру» отмечает, что благодаря совместным усилиям инвесторов и команды губернатора в области сейчас реализуются сразу несколько важных для всей России промышленных инвестпроектов, и возобновление производства карбида кальция на базе «Химпрома» — лишь один из них. За счёт деятельной работы руководства региона Волгоградская область вновь обретает славу федерального индустриального центра.