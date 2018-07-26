Инвестиции в экономику Ростова выросли на 9,5% в 2018 году

Так, по сравнению с прошлогодними показателями инвестиции в экономику южной столицы выросли на 9,5%. При этом, как отметил Кушнарев, доля компаний, которые не относятся к малому бизнесу, в общем объеме инвестиций составила 72%, за три месяца 2018 года они освоили девять миллиардов рублей, что на 2,5 миллиарда больше, чем годом ранее.