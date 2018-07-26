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Инвестиции в экономику Ростова выросли на 9,5% в 2018 году

26 июля 2018, 15:11
Объем инвестиций в развитие экономики Ростова-на-Дону в первом квартале 2018 года составил 12,6 миллиарда рублей, отметил во время совещания в областном правительстве глава администрации Ростова Виталий Кушнарев.

Так, по сравнению с прошлогодними показателями инвестиции в экономику южной столицы выросли на 9,5%. При этом, как отметил Кушнарев, доля компаний, которые не относятся к малому бизнесу, в общем объеме инвестиций составила 72%, за три месяца 2018 года они освоили девять миллиардов рублей, что на 2,5 миллиарда больше, чем годом ранее.

Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 138,7 %.

Глава городской администрации Ростова также сообщил, что на сегодняшний день, общая стоимость инвестиционных проектов, вошедших в перечень, оценивается в 227 миллиардов рублей.

Также в ходе заседания было озвучено, что валовой региональный продукт за три месяца 2018 года превысил плановый показатель на 5,23 миллиарда рублей и достиг 290,3 миллиарда. Рост объема промышленного производства в Ростовской области в значительной степени превышает среднероссийский показатель и составляет 123%. При этом показатель производительности труда превысил планируемый на 0,1% и достиг 106,8%. По прогнозу региональных властей, урожай зерна в нынешнем году ожидается на уровне 10 миллионов тонн.

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#Новости#Экономика
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