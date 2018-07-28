Автобусные маршруты №53 и №35 отменят в Краснодаре

"Власти решили ликвидировать маршрут №35 "Валерия Гассия - Губернский" и №53, связывающий аэропорт с вокзалом Краснодар-1", - сказано в публикации.
Такое решение приняли после исследования маршрутов и количества транспорта на них. В связи с дублированием обоих направлений другими автобусами городской департамент транспорта решил маршруты упразднить.
В частности, с прошлого лета на Гидрострое автобусу №2 "Валерия Гассия - Бальнеолечебница" изменили маршрут и добавили дополнительные единицы транспорта.
В Пашковском маршрут №30 от Кооперативного рынка до улицы Лавочкина пустили по Крупской, а маршрут №176 А "ТЭЦ - посёлок подсобного производственного хозяйства биофабрики", по Бершанской.
Отмечается, что альтернативные маршруты полностью справляются с нагрузкой на направлениях.
р3