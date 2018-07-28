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Автобусные маршруты №53 и №35 отменят в Краснодаре

28 июля 2018, 13:28
Сразу два автобусных маршрута перестанут работать в Краснодаре со 2 августа, проинформировала горадминистрация.

"Власти решили ликвидировать маршрут №35 "Валерия Гассия - Губернский" и №53, связывающий аэропорт с вокзалом Краснодар-1", - сказано в публикации.

Такое решение приняли после исследования маршрутов и количества транспорта на них. В связи с дублированием обоих направлений другими автобусами городской департамент транспорта решил маршруты упразднить.

В частности, с прошлого лета на Гидрострое автобусу №2 "Валерия Гассия - Бальнеолечебница" изменили маршрут и добавили дополнительные единицы транспорта.

В Пашковском маршрут №30 от Кооперативного рынка до улицы Лавочкина пустили по Крупской, а маршрут №176 А "ТЭЦ - посёлок подсобного производственного хозяйства биофабрики", по Бершанской.

Отмечается, что альтернативные маршруты полностью справляются с нагрузкой на направлениях.

р3

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