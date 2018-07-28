Дело завели на экс-чиновника под Ростовом за взятки от бизнесменов

"Мужчина являлся председателем комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий начинающим бизнесменам. Он получил от двух предпринимателей 150 тысяч рублей за помощь в возмещении затрат по организации собственного дела", - сказано в сообщении.
При этом бизнесмены затрат не понесли, они предоставили в мэрию фальшивые документы о покупке оборудования. В отношении предпринимателей также завели уголовные дела.
Теперь экс-чиновнику грозит до шести лет колонии.
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