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Дело завели на экс-чиновника под Ростовом за взятки от бизнесменов

28 июля 2018, 08:52
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего заведующего экономическим отделом администрации Гуково, который получил взятки от предпринимателей, сообщили в региональной прокуратуре.

"Мужчина являлся председателем комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий начинающим бизнесменам. Он получил от двух предпринимателей 150 тысяч рублей за помощь в возмещении затрат по организации собственного дела", - сказано в сообщении.

При этом бизнесмены затрат не понесли, они предоставили в мэрию фальшивые документы о покупке оборудования. В отношении предпринимателей также завели уголовные дела.

Теперь экс-чиновнику грозит до шести лет колонии.

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