Дело завели на экс-чиновника под Ростовом за взятки от бизнесменов

"Мужчина являлся председателем комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий начинающим бизнесменам. Он получил от двух предпринимателей 150 тысяч рублей за помощь в возмещении затрат по организации собственного дела", - сказано в сообщении.