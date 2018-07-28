Газы в дело: как из волгоградских недр появляется современное производство

Реализация инвестпроекта началась в конце 2016 года и по плану должна была завершиться в 2019-м, но работы завершились быстрее — во многом благодаря тому, что еще на стадии проектирования «Газнефтесервису» удалось найти замену импортному оборудованию и применить новые технические решения. Например, в установке использована инновационная разработка ученых Сколково — блок эжекции газа, который позволяет возвращать попутные газы, которые направлялись раньше на сжигание, в газовый поток высокого давления и обратно – в производство. В целом же 95% оборудования для новой установки создано на отечественных заводах.