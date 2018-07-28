Газы в дело: как из волгоградских недр появляется современное производство

Такая работа ведется не только на предприятиях главных промышленных центров региона — Волгограда и Волжского, — но и в районах Волгоградской области. Один из таких инвестпроектов, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру», реализуется в Жирновском районе.
Здесь разведаны большие запасы газа и газового конденсата, которые оцениваются в 5 миллиардов кубометров. Сосредоточены эти богатства в Восточно-Макаровском и Добринском месторождениях, разработкой которых уже 10 лет занимается ООО «Газнефтесервис». Первоначально производительность установки комплексной переработки газа (УПКГ) составляла около 100 тысяч кубометров в сутки, к 2012 году достигла 250-ти тысяч кубометров. Целенаправленная работа по реконструкции существующих мощностей предприятия позволила довести объемы производства газа с 250 тысяч до одного миллиона кубометров в сутки.
— К 2016 году предприятие вышло на новый уровень развития, когда необходимо было от количественного роста переходить к качественному, — рассказывает генеральный директор ООО «Газнефтесервис» Андрей Горбатиков, — от простой подготовки продукта к производству нового его вида с более высокой добавленной стоимостью. Речь идет о производстве технического пропан-бутана.
Раньше попутные газы, которые сопровождают добычу голубого топлива, на предприятии просто сжигались — три горящих факела были видны издалека. Инвестпроект, разработкой которого предприятие занялось в 2016 году, предполагал строительство новой установки по переработке попутных газов в технические за счет извлечения целевых фракций углеводородов. Это, помимо экономической выгоды, значительно снижает нагрузку на экологию за счет резкого сокращения выбросов утилизируемых газов в окружающую среду, а также увеличивает эффективность использования недр при разработке месторождений углеводородов.
Благодаря эффективному взаимодействию, которое выстроило руководство Волгоградской области с Минпромторгом России, инвестпроект «Газнефтесервиса» был включен в перечень приоритетных проектов гражданской промышленности страны. На его реализацию предприятие получило федеральную субсидию в 25 млн рублей на погашение части процентов по кредиту.
Общая же стоимость инвестпроекта составила около 400 млн рублей. Планируется, что установка производительностью до 100 тысяч тонн сжиженных углеводородных газов в сутки окупится за 2 года.
Реализация инвестпроекта началась в конце 2016 года и по плану должна была завершиться в 2019-м, но работы завершились быстрее — во многом благодаря тому, что еще на стадии проектирования «Газнефтесервису» удалось найти замену импортному оборудованию и применить новые технические решения. Например, в установке использована инновационная разработка ученых Сколково — блок эжекции газа, который позволяет возвращать попутные газы, которые направлялись раньше на сжигание, в газовый поток высокого давления и обратно – в производство. В целом же 95% оборудования для новой установки создано на отечественных заводах.
— Мы прорабатывали различные варианты компоновки оборудования, рассматривали в том числе канадское (оно занимает 70% рынка), американское, итальянское, китайское, — поделился директор предприятия Андрей Горбатиков. — Оказалось, что наиболее оптимальное не только в плане цены, но и технической продвинутости — наше, российское. В нашем случае, начав проект в условиях развивающейся фазы экономического кризиса и санкций, удалось значительно уменьшить первоначально планировавшиеся инвестиционные расходы по проекту – стоимость капзатрат снижена почти вдвое — с 700 до 400 миллионов рублей.
- Благодаря реализации инвестпроекта в Жирновском районе газодобывающее предприятие начало перерабатывать голубое топливо. Количество высокопроизводительных рабочих мест на предприятии возросло до 150, увеличится объем производства, при выходе на проектную мощность предприятие будет ежегодно отчислять во все уровни бюджетов дополнительно порядка 130 миллионов рублей, - отметил вице-губернатор Роман Беков.
В середине июля установка по производству технических газов была введена в строй. Пропан-бутан, производимый на предприятии, будет сбываться на российском рынке, ведутся переговоры и с зарубежными партнерами — у нового производства большой экспортный потенциал.
По словам руководства «Газнефтесервиса», запуск установки производства технических газов — это выход на совершенно новый технический уровень. Развитие предприятия в этом направлении будет продолжено и в дальнейшем.
ИА «НовостиВолгограда.ру» отмечает, что развитию промышленности власти Волгоградской области уделяют приоритетное внимание, ведь именно индустриальные проекты служат драйвером экономического роста региона, обеспечивают рост налоговых платежей, создают новые высокопроизводительные рабочие места. Производство технических газов стало третьим завершенным в 2018 году промышленным инвестпроектом, а всего до конца года в Волгоградской области планируется запустить 17 новых объектов, общий объем инвестиций, в которые оценивается в 7,5 млрд рублей.