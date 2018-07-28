На митинг против пенсионной реформы в Шахтах пришли более 500 человек

«У меня есть дети, внуки, и мы должны думать об их будущем. Нас ориентируют на Запад, но там люди живут по-другому, уровень жизни наш и их не сравним! Наш министр Силуанов, обещая прибавку к пенсии в одну тысячу рублей, не знает, что это такое! Его оклад, не поворачивается язык сказать, 1 миллион 700 тысяч рублей в месяц», - сказал Луганцев.