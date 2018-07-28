На митинг против пенсионной реформы в Шахтах пришли более 500 человек

Акция протеста на центральной площади города прошла в пятницу. Митинг организовало региональное отделение партии «Справедливая Россия». Несмотря на сильную жару, на площади уже к началу акции собралось не менее 100 человек, а по ходу выступлений к протестующим присоединялись прохожие. По оценкам, общее количество участников превысило 500 человек.
Глава шахтинской городской организации «Справедливой России» Михаил Луганцев, выступая перед собравшимися, сказал, что пенсионная реформа ударит по нынешнему молодому поколению.
«У меня есть дети, внуки, и мы должны думать об их будущем. Нас ориентируют на Запад, но там люди живут по-другому, уровень жизни наш и их не сравним! Наш министр Силуанов, обещая прибавку к пенсии в одну тысячу рублей, не знает, что это такое! Его оклад, не поворачивается язык сказать, 1 миллион 700 тысяч рублей в месяц», - сказал Луганцев.
По словам справедливоросса, он прошел путь о простого рабочего до директора шахты. Тем не менее, ни он, ни его коллеги никогда не получали такие зарплаты, какие получают нынешние чиновники. Голосующие за законопроект депутаты понятия не имеют, как живет простой народ, сказал Луганцев.
«И эти люди предлагают добавить тысячу рублей к пенсии в месяц! Каждый мужчина, выйдя на пенсию, после новой реформы потеряет около миллиона рублей!», - сказал глава местной организации партии.
Депутат законодательного собрания Ростовской области от партии «Справедливая Россия» Сергей Косинов заявил, что законопроект был продавлен думским большинством, которое составляют единороссы.
«Тяжело бороться с большинством единороссов в Законодательном собрании… Закон о повышении пенсионного возраста – людоедский. Я выступал и призывал только рассматривать законопроект, а не утверждать! Легче всего пойти по такому пути – взять и отобрать у народа», - сказал Косинов.
По мнению депутата, нужно привлечь к ответственности членов правительства, которые разбазарили бюджет и теперь пытаются пополнить казну за счет рядовых граждан. Кроме того, необходимо решать демографические проблемы страны и пересмотреть систему налогообложения, которая сейчас позволяет бизнесу уходить от выплат в бюджет и работать в тени, считает Сергей Косинов.
Депутат также добавил, что жители ростовских городов готовы выходить на новые акции протеста, чтобы добиться отмены пенсионной реформы. Кроме этого требования в резолюции митинга значились такие пункты как введение прогрессивной шкалы налогообложения и повышение пенсий с 2019 года в два раза.