Ростовчане раскритиковали танцующую в самолете Лопыреву

Лопырева разместила видеозапись, где она вместе с несколькими девушками держат бокалы с напитками и танцуют. Помещение очень похоже на борт самолета.
Многие пользователи поздравили девушку с днем рождения. Однако другие написали, что поведение участниц вечеринки слишком откровенное.
"Лопыревой пора детей рожать, а она все прыгает, как стрекоза из басни", - написала одна из подписчиц. Некоторые заявили, что девушки "с жиру бесятся".
На видео все девушки находятся в бордовых неглиже. Ролик набрал более 885 тысяч просмотров.
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