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Ростовские теплосети подали в суд на отель "Интурист" из-за долгов на 3,6 млн руб

28 июля 2018, 16:17
Компания "Ростовские тепловые сети" обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием взыскать более 3,6 миллиона рублей с организации "Интурист в г. Ростове-на-Дону", сообщается в документах суда.

Исковое заявление на сумму 3,6 миллиона рублей передали в четверг. Истец подал ходатайство о привлечении по делу в качестве третьего лица.

Даты первого заседания еще назначено не было. В марте стало известно, что процедуру банкротства проходит компания бизнесмена Игоря Горина ОАО "Интурист в г. Ростове-на-Дону". Два года назад к организации иск на 3 миллиона рублей подал Русский национальный банк.

Кроме того, стало известно, что в начале 2018 года Арбитражный суд Волгоградской области вынес положительное решение по иску ООО "Управляющая компания Сварго" к "Ростовским тепловым сетям" на общую сумму в 132 миллиона рублей.

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