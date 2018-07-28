Ростовские теплосети подали в суд на отель "Интурист" из-за долгов на 3,6 млн руб

Даты первого заседания еще назначено не было. В марте стало известно, что процедуру банкротства проходит компания бизнесмена Игоря Горина ОАО "Интурист в г. Ростове-на-Дону". Два года назад к организации иск на 3 миллиона рублей подал Русский национальный банк.