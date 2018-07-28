"Тинькофф Мобайл" оштрафуют за рекламу услуги "по всей РФ" без Крыма

"Оператор обещал связь по всей стране без роуминга, в то время как фактически при подключении роуминг действовал на территории Крыма", - сказано в публикации.
Проверку начали после жалобы абонента. Рекламу запустили в соцсети "ВКонтакте", при этом обещая безлимитный интернет и связь без роуминга в любой точки России.
Между тем, на сайте компании имеется информация, что услуга действует везде, кроме Республики Крым и Севастополя.
ООО "Тинбькофф Мобайл" выдали предписание устранить нарушение, документы передали для привлечения к административной ответственности.
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