В Ростове установят теннисные столы на гребном канале

В пятницу, 27 июля, в Ростове прошла встреча главы города с жителями Ленинского района, во время которой каждый желающий мог лично задать волнующий вопрос Виталию Кушнареву. Так, один из жителей пожаловался на отсутствие теннисных столов в Ленинском районе, и попросил главу установить их, так как детям, которые увлекаются теннисом, негде играть.
"Для нас тема спорта достаточно актуальная, особенно в свете последних событий, и мы огромную часть средств потратили на работу и реконструкцию спортивных объектов. На гребном канале, ремонт которого мы недавно закончили, есть места для установки теннисных столов, поэтому мы займемся этим вопросом", - сообщил Кушнарев.
Он уточнил, что в течение августа теннисные столы появятся на гребном канале.