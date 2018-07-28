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В Ростове установят теннисные столы на гребном канале

28 июля 2018, 07:49
На гребном канале в Ростове в ближайший месяц появятся теннисные столы, сообщил глава Администрации Ростова Виталий Кушнарев.

В пятницу, 27 июля, в Ростове прошла встреча главы города с жителями Ленинского района, во время которой каждый желающий мог лично задать волнующий вопрос Виталию Кушнареву. Так, один из жителей пожаловался на отсутствие теннисных столов в Ленинском районе, и попросил главу установить их, так как детям, которые увлекаются теннисом, негде играть.

"Для нас тема спорта достаточно актуальная, особенно в свете последних событий, и мы огромную часть средств потратили на работу и реконструкцию спортивных объектов. На гребном канале, ремонт которого мы недавно закончили, есть места для установки теннисных столов, поэтому мы займемся этим вопросом", - сообщил Кушнарев.

Он уточнил, что в течение августа теннисные столы появятся на гребном канале.

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#Новости#Город
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