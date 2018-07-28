В Ростове установят теннисные столы на гребном канале

В пятницу, 27 июля, в Ростове прошла встреча главы города с жителями Ленинского района, во время которой каждый желающий мог лично задать волнующий вопрос Виталию Кушнареву. Так, один из жителей пожаловался на отсутствие теннисных столов в Ленинском районе, и попросил главу установить их, так как детям, которые увлекаются теннисом, негде играть.