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Власти Ростова объяснили отсутствие деревьев на улице Станиславского

28 июля 2018, 08:35
Высадить деревья на улице Станиславского нельзя по техническим причинам, но там, где это возможно, появится около 200 зеленых насаждений, сообщил глава Администрации Ростова Виталий Кушнарев.

Ранее жительница Ростова-на-Дону попросила власти высадить деревья на улице Станиславского после их вырубки из-за работ по реконструкции.

"Улица достаточно узкая, проезжая часть была расширена, и тротуар у нас полностью находится на коммуникациях, там вся инженерная сеть: мы поменяли канализацию, электрическое оборудование, соответственно, высадку зеленых древонасаждений там осуществлять невозможно", - сообщил Кушнарев.

Он добавил, что более двухсот деревьев уже точно подлежат высадке. "Мы не делали это сейчас, потому что погибает растительность из-за такой жары, поэтому в осенний период мы высадим деревья, которые по проекту там должны быть", - заверил Кушнарев.

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