Власти Ростова пообещали расселить 37 аварийных домов

"Необходимо занять активную позицию, чтобы не появлялись новые аварийные здания. Нужно заботиться о жилье и своевременно проводить его ремонт. Ответственность лежит на управляющих организациях и местных жителях", - пояснил градоначальник.
Эта информация прозвучала во время встречи мэра с жителями района. Сейчас в районе насчитываются свыше тысячи многоквартирных домов, почти половина из них имеет износ примерно 50%. За последние 10 лет были отремонтированы 555 домов.
Так, специалисты провели ремонт крыш, стен, подвалов, они поменяли лифты. До конца года планируется отремонтировать еще 115 объектов.
По информации главы департамента координации строительства и перспективного развития города Андрея Дикуна, за первые 6 месяцев 2018 года в эксплуатацию ввели более 580 тысяч квадратных метров жилья. В том числе в районе - 27,5 тысячи квадратных метров.
Отмечается, что в июне появился ЖК "Вдохновение" в переулке Островский. Еще один комплекс "Белый ангел" почти на тысячу квартир введут в эксплуатацию до конца года.
Прозвучало мнение, что в районе не обойтись без точечной застройки, так как Ленинский район является исторической территорией с дефицитом свободных мест.
"За 2018 год из аварийного жилья отселили 143 семьи, в том числе 46 семей из района", - пояснил Дикун.
Присутствующие задали ряд вопросов, на которые получили ответы. Их интересовало, планируется ли поставить теннисные столы и появится ли озеленение на Станиславского. Градоначальник рассказал, что деревья высадят осенью.