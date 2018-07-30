Логистический терминал за 344 млн руб построят в Ростове

Эта информация прозвучала на заседании совета по инвестициям. Проект по строительству терминала было рекомендовано включить в "Губернаторскую сотню".
На стройработы уйдет 344,1 миллиона рублей, а для местных жителей появятся 50 мест для работы. Терминал класса "А" будут использовать для хранения и обработки продукции.
Напомним, в прошедшем году в "сотню" вошли 28 проектов на общую сумму 83 миллиарда рублей. После их реализации появится более семи тысяч мест для работы.
За все время ведения губернаторского перечня реализовали 59 проектов с общим объемом инвестиций 194 миллиарда рублей.
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