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Логистический терминал за 344 млн руб построят в Ростове

30 июля 2018, 12:45
Проект по строительству в Ростове-на-Дону логистического терминала войдет в "Губернаторскую сотню", сообщили в правительстве региона.

Эта информация прозвучала на заседании совета по инвестициям. Проект по строительству терминала было рекомендовано включить в "Губернаторскую сотню".

На стройработы уйдет 344,1 миллиона рублей, а для местных жителей появятся 50 мест для работы. Терминал класса "А" будут использовать для хранения и обработки продукции.

Напомним, в прошедшем году в "сотню" вошли 28 проектов на общую сумму 83 миллиарда рублей. После их реализации появится более семи тысяч мест для работы.

За все время ведения губернаторского перечня реализовали 59 проектов с общим объемом инвестиций 194 миллиарда рублей.

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