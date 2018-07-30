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Перевозчики Ростова выступили против новых требований к ним

30 июля 2018, 13:48
Ассоциация работников транспорта и туризма (АРТТ) сообщила о том, что перевозчики Ростова недовольны новыми требования к их работе, предъявляемыми властями, заявила глава ассоциации Ирина Ал Зирки.

По данным ассоциации, новые требования касаются дресс-кода водителей, соблюдения графика перевозок, оборудования автобусов кондиционерами и устройствами для инвалидов.

"Это нравится не всем перевозчикам. Кто-то не готов или не хочет соблюдать режим труда и отдыха водителей, кто-то не согласен ездить в соответствии с заданным интервалом", - приводятся в сообщении слова Ал Зирки.

Глава ассоциации не уточнила, какие именно компании из членов этой организации критикуют новые требования властей и почему. Также представитель организации отказался предоставить список ее членов. Ранее АРТТ сообщила о финансовых проблемах "Ростовской транспортной компании" (РТК), которые могли привести к сокращению числа маршрутов автобусов.

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#Новости#Новости Ростова#Общество
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