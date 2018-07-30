Перевозчики Ростова выступили против новых требований к ним

По данным ассоциации, новые требования касаются дресс-кода водителей, соблюдения графика перевозок, оборудования автобусов кондиционерами и устройствами для инвалидов.
"Это нравится не всем перевозчикам. Кто-то не готов или не хочет соблюдать режим труда и отдыха водителей, кто-то не согласен ездить в соответствии с заданным интервалом", - приводятся в сообщении слова Ал Зирки.
Глава ассоциации не уточнила, какие именно компании из членов этой организации критикуют новые требования властей и почему. Также представитель организации отказался предоставить список ее членов. Ранее АРТТ сообщила о финансовых проблемах "Ростовской транспортной компании" (РТК), которые могли привести к сокращению числа маршрутов автобусов.